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 Главная / Новости медицины и фармации

22.05.2017 18:26

В странах БРИКС прибыли фармкомпаний растут быстрее, чем в США

В течение последних шести лет темпы роста выручки фармкомпаний на рынке БРИКС опережали показатели фармрынка США. Так, среднегодовые темпы роста прибыли производителей ЛС на территории Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР составили 7,2%, тогда как на территории США – только 6%. Об этом сообщает The Pharma Letter со ссылкой на данные аналитической компании GlobalData.

По оценкам экспертам, постепенный рост продаж медикаментов в течение последних нескольких лет в странах БРИКС вызвал существенный интерес со стороны фармкомпаний, выраженный в инвестициях в данные страны. Страны БРИКС стали не только привлекательными территориями для размещения заводских комплексов, но и новыми целевыми рынками для мировых фармацевтических корпораций.

Аналитики отметили изменение за последние 10 лет продуктового портфеля фармкомпаний, представленного на рынках развивающихся стран. Если раньше чаще всего компании выводили в продажу препараты для лечения инфекционных заболеваний, то теперь это преимущественно противоопухолевые ЛС. Также значительно выросло число проводимых исследований биоаналогов.

Ключевые слова: GlobalData, БРИКС, Фармрынок


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