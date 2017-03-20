Опубликована научная программа 12-го Конгресса Профессиональной Ассоциации Андрологов России

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Главная / Новости медицины и фармации
22.05.2017 18:24
Опубликована научная программа 12-го Конгресса Профессиональной Ассоциации Андрологов РоссииОбращаем Ваше внимание на то, что опубликована итоговая научная программа 12-го Конгресса Профессиональной Ассоциации Андрологов России. Мероприятие состоится 24-27 мая в Дагомысе.
Лекции ведущих российских и зарубежных экспертов, дискуссии, сателлитные симпозиумы – всё это, а также многое другое ожидает Вас в рамках мероприятия!
Программа Конгресса включает в себя такие тематики, как:
• Андрологическая урология;
• Мужское здоровье;
• Мужское бесплодие;
• Онкоандрология;
• Нейроандрология;
• Болезни полового члена;
• Фармакотерапия в андрологии;
• Hi-tech в андрологической урологии.
Ознакомиться с программой
По вопросам участия в Конгрессе Вы можете обращаться:
Татьяна Демидова
Тел.: +7 (495) 646 01 55 доб. 160
Моб.: +7 (926) 398-06-91
E-mail: icongress-paar@ctogroup.ru
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