Опубликована научная программа 12-го Конгресса Профессиональной Ассоциации Андрологов России Обращаем Ваше внимание на то, что опубликована итоговая научная программа



Лекции ведущих российских и зарубежных экспертов, дискуссии, сателлитные симпозиумы – всё это, а также многое другое ожидает Вас в рамках мероприятия!



Программа Конгресса включает в себя такие тематики, как:

• Андрологическая урология;

• Мужское здоровье;

• Мужское бесплодие;

• Онкоандрология;

• Нейроандрология;

• Болезни полового члена;

• Фармакотерапия в андрологии;

• Hi-tech в андрологической урологии.





Ознакомиться с программой



По вопросам участия в Конгрессе Вы можете обращаться:

Татьяна Демидова

Тел.: +7 (495) 646 01 55 доб. 160

Моб.: +7 (926) 398-06-91

E-mail:



Ключевые слова: Обращаем Ваше внимание на то, что опубликована итоговая научная программа 12-го Конгресса Профессиональной Ассоциации Андрологов России . Мероприятие состоится 24-27 мая в Дагомысе.Лекции ведущих российских и зарубежных экспертов, дискуссии, сателлитные симпозиумы – всё это, а также многое другое ожидает Вас в рамках мероприятия!Программа Конгресса включает в себя такие тематики, как:• Андрологическая урология;• Мужское здоровье;• Мужское бесплодие;• Онкоандрология;• Нейроандрология;• Болезни полового члена;• Фармакотерапия в андрологии;• Hi-tech в андрологической урологии.По вопросам участия в Конгрессе Вы можете обращаться:Татьяна ДемидоваТел.: +7 (495) 646 01 55 доб. 160Моб.: +7 (926) 398-06-91E-mail: icongress-paar@ctogroup.ru Ключевые слова: анонс









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