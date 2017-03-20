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 Главная / Новости медицины и фармации

22.05.2017 16:29

Вероника Скворцова стала председателем Всемирной ассамблеи здравоохранения

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова была выбрана председателем 70-й Ассамблеи Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Против ее кандидатуры выступили только делегаты от Украины, сообщает ТАСС.

Скворцова на пост председателя Ассамблеи была выдвинута государствами европейского региона. Как заявила руководитель Европейского регионального бюро организации Жужанна Якаб, решение о номинации Скворцовой было мотивировано ее большой известностью и вкладом в национальное и международное здравоохранение и лидирующей ролью России во многих направлениях здравоохранения в Европейском регионе и мире.

Глава Минздрава России в качестве председателя Ассамблеи проведет выборы нового генерального директора ВОЗ и подпишет с ним контракт. К этим выборам привлечено большое внимание, поскольку роль руководителя в ВОЗ традиционно высока.

Как сообщили ТАСС в Минздраве, в ходе сессии буду приняты ряд резолюций и подписаны соглашения и глобальные планы действий по актуальным задачам в здравоохранении: по профилактике неинфекционных заболеваний, дефициту вакцин, борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам, развитию кадровых ресурсов, проблемам здоровья женщин, детей и подростков, общественному здравоохранению и многим другим.

Ключевые слова: Вероника Скворцова, ВОЗ


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