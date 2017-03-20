Главная / Новости медицины и фармации Стартует прием заявок на Merck Accelerator - конкурс стартапов в области здравоохранения «Мерк» - научно-технологическая компания в области здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов объявляет о запуске нового этапа международного конкурса инновационных проектов Merck Accelerator. К участию приглашаются стартап команды со всего мира

в сфере здравоохранения, биотехнологий, высокотехнологичных материалов, имеющие также потенциал цифрового развития.



Как проходит конкурс:

• По результатам оценки предложений порядка 30 стартапов будет включено в шорт-лист и получат возможность представить свои проекты на суд жюри.

• Затем будут выбраны 3 проекта-победителя, которые и получат возможность развивать свои идеи и концепции на базе Инновационного центра «Мерк» в Дармштадте в течение трех месяцев.



Что получают финалисты конкурса:

• Наряду с финансовой поддержкой в размере €25,000

с участниками будут работать наставники как из компании «Мерк», так и внешние эксперты, которые будут доступны для консультаций по стратегии и ведению бизнеса.

• По завершении 3-х месячной программы некоторые команды могут быть приглашены для продолжения работы над проектом

в Кремниевой долине в США. В этом случае команда получит дополнительную финансовую поддержку в размере €25 000.



Сроки подачи заявок на участие: 24 апреля – 26 июня 2017г.

Продолжительность программы: 5 сентября – 15 декабря 2017г.







Что такое Merck Accelerator?

Масштабный проект Merck Accelerator уже не первый год приглашает молодые команды, работающие в сфере здравоохранения, биотехнологий, IT и высокотехнологичных материалов со всего земного шара.

Конкурс среди потенциальных участников программы проходит 2 раза в год – весной и осенью.

В 2016 году только на одну программу было подано 124 заявки из 33 стран мира, в том числе 11 – из России.

На промежуточном этапе десять самых перспективных проектов представляются членам жюри, в состав которого входят сотрудники «Мерк», внешние венчурные предприниматели, а также эксперты

в области развития стартапов. Они отбирают три проекта-победителя, авторы которых получают финансовую поддержку, а также консультации по стратегии и ведению бизнеса от ведущих мировых экспертов.



Инновационный центр «Мерк» в Дармштадте – это площадка будущего, общей площадью более 1400 квадратных метров, оснащенная всем необходимым для развития стартап идей; здесь же располагаются и эксперты компании «Мерк», способные проконсультировать в ежедневном режиме молодые команды как

в области технических аспектов, так и по организационно-финансовым вопросам ведения бизнеса. Это создает идеальные условия

для стартапов по реализации их потенциала.

Основные критерии отбора:

• Перспективность и устойчивое развитие идеи

• Возможность присутствия в инновационном Дармштадта в течение 3 месяцев программы

• Наличие соответствующей команды





Победители предыдущего конкурса:

Ectica Technologies - лабораторные продукты на основе гидрогелей.

В числе таких продуктов пластина 3DProSeed, которая позволяет фармацевтическим компаниям, и академическим лабораториям проводить доклинические исследования лекарственных препаратов на принципиально новом уровне.

ATR Elements - технологии, позволяющие снизить стоимость инфракрасной спектроскопии, используемой при проведении анализов крови.

Matibabu– мобильное приложение для диагностики малярии без пробы крови при помощи камеры телефона.

PEAT– программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта для определения заболеваний растений с помощью распознавания образов.



Получить дополнительную информацию и подать заявку на участие

в программе можно на сайте:



Ключевые слова: «Мерк» - научно-технологическая компания в области здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов объявляет о запуске нового этапа международного конкурса инновационных проектов Merck Accelerator. К участию приглашаются стартап команды со всего мирав сфере здравоохранения, биотехнологий, высокотехнологичных материалов, имеющие также потенциал цифрового развития.• По результатам оценки предложений порядка 30 стартапов будет включено в шорт-лист и получат возможность представить свои проекты на суд жюри.• Затем будут выбраны 3 проекта-победителя, которые и получат возможность развивать свои идеи и концепции на базе Инновационного центра «Мерк» в Дармштадте в течение трех месяцев.• Наряду с финансовой поддержкой в размере €25,000с участниками будут работать наставники как из компании «Мерк», так и внешние эксперты, которые будут доступны для консультаций по стратегии и ведению бизнеса.• По завершении 3-х месячной программы некоторые команды могут быть приглашены для продолжения работы над проектомв Кремниевой долине в США. В этом случае команда получит дополнительную финансовую поддержку в размере €25 000.Сроки подачи заявок на участие: 24 апреля – 26 июня 2017г.Продолжительность программы: 5 сентября – 15 декабря 2017г.Масштабный проект Merck Accelerator уже не первый год приглашает молодые команды, работающие в сфере здравоохранения, биотехнологий, IT и высокотехнологичных материалов со всего земного шара.Конкурс среди потенциальных участников программы проходит 2 раза в год – весной и осенью.В 2016 году только на одну программу было подано 124 заявки из 33 стран мира, в том числе 11 – из России.На промежуточном этапе десять самых перспективных проектов представляются членам жюри, в состав которого входят сотрудники «Мерк», внешние венчурные предприниматели, а также экспертыв области развития стартапов. Они отбирают три проекта-победителя, авторы которых получают финансовую поддержку, а также консультации по стратегии и ведению бизнеса от ведущих мировых экспертов.– это площадка будущего, общей площадью более 1400 квадратных метров, оснащенная всем необходимым для развития стартап идей; здесь же располагаются и эксперты компании «Мерк», способные проконсультировать в ежедневном режиме молодые команды какв области технических аспектов, так и по организационно-финансовым вопросам ведения бизнеса. Это создает идеальные условиядля стартапов по реализации их потенциала.Основные критерии отбора:• Перспективность и устойчивое развитие идеи• Возможность присутствия в инновационном Дармштадта в течение 3 месяцев программы• Наличие соответствующей командыEctica Technologies - лабораторные продукты на основе гидрогелей.В числе таких продуктов пластина 3DProSeed, которая позволяет фармацевтическим компаниям, и академическим лабораториям проводить доклинические исследования лекарственных препаратов на принципиально новом уровне.ATR Elements - технологии, позволяющие снизить стоимость инфракрасной спектроскопии, используемой при проведении анализов крови.Matibabu– мобильное приложение для диагностики малярии без пробы крови при помощи камеры телефона.PEAT– программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта для определения заболеваний растений с помощью распознавания образов.Получить дополнительную информацию и подать заявку на участиев программе можно на сайте: https://accelerator.merckgroup.com Ключевые слова: Merck Accelerator



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