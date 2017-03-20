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 Главная / Новости медицины и фармации

22.05.2017 16:16

Стартует прием заявок на Merck Accelerator - конкурс стартапов в области здравоохранения

«Мерк» - научно-технологическая компания в области здравоохранения, лайф сайнс и высокотехнологичных материалов объявляет о запуске нового этапа международного конкурса инновационных проектов Merck Accelerator. К участию приглашаются стартап команды со всего мира 
в сфере здравоохранения, биотехнологий, высокотехнологичных материалов, имеющие также потенциал цифрового развития. 

Как проходит конкурс:
• По результатам оценки предложений порядка 30 стартапов будет включено в шорт-лист и получат возможность представить свои проекты на суд жюри. 
• Затем будут выбраны 3 проекта-победителя, которые и получат возможность развивать свои идеи и концепции на базе Инновационного центра «Мерк» в Дармштадте в течение трех месяцев. 

Что получают финалисты конкурса:
• Наряду с финансовой поддержкой в размере €25,000 
с участниками будут работать наставники как из компании «Мерк», так и внешние эксперты, которые будут доступны для консультаций по стратегии и ведению бизнеса. 
• По завершении 3-х месячной программы некоторые команды могут быть приглашены для продолжения работы над проектом 
в Кремниевой долине в США. В этом случае команда получит дополнительную финансовую поддержку в размере €25 000.

Сроки подачи заявок на участие: 24 апреля – 26 июня 2017г.
Продолжительность программы: 5 сентября – 15 декабря 2017г.



Что такое Merck Accelerator?
Масштабный проект Merck Accelerator уже не первый год приглашает молодые команды, работающие в сфере здравоохранения, биотехнологий, IT и высокотехнологичных материалов со всего земного шара. 
Конкурс среди потенциальных участников программы проходит 2 раза в год – весной и осенью.
В 2016 году только на одну программу было подано 124 заявки из 33 стран мира, в том числе 11 – из России. 
На промежуточном этапе десять самых перспективных проектов представляются членам жюри, в состав которого входят сотрудники «Мерк», внешние венчурные предприниматели, а также эксперты 
в области развития стартапов. Они отбирают три проекта-победителя, авторы которых получают финансовую поддержку, а также консультации по стратегии и ведению бизнеса от ведущих мировых экспертов. 

Инновационный центр «Мерк» в Дармштадте – это площадка будущего, общей площадью более 1400 квадратных метров, оснащенная всем необходимым для развития стартап идей; здесь же располагаются и эксперты компании «Мерк», способные проконсультировать в ежедневном режиме молодые команды как 
в области технических аспектов, так и по организационно-финансовым вопросам ведения бизнеса. Это создает идеальные условия 
для стартапов по реализации их потенциала.
Основные критерии отбора:
• Перспективность и устойчивое развитие идеи
• Возможность присутствия в инновационном Дармштадта в течение 3 месяцев программы
• Наличие соответствующей команды


Победители предыдущего конкурса:
Ectica Technologies - лабораторные продукты на основе гидрогелей. 
В числе таких продуктов пластина 3DProSeed, которая позволяет фармацевтическим компаниям, и академическим лабораториям проводить доклинические исследования лекарственных препаратов на принципиально новом уровне. 
ATR Elements - технологии, позволяющие снизить стоимость инфракрасной спектроскопии, используемой при проведении анализов крови. 
Matibabu– мобильное приложение для диагностики малярии без пробы крови при помощи камеры телефона. 
PEAT– программное обеспечение с использованием искусственного интеллекта для определения заболеваний растений с помощью распознавания образов.

Получить дополнительную информацию и подать заявку на участие 
в программе можно на сайте: https://accelerator.merckgroup.com

Ключевые слова: Merck Accelerator


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