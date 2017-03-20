Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

22.05.2017 15:09

Более 20% пациентов с пневмонией не отвечают на антибиотикотерапию

Результаты исследования, представленные на международной конференции Американского торакального общества, свидетельствуют о том, что примерно каждый четвертый пациент (22,1%) с внебольничной пневмонией не отвечает на амбулаторное лечение антибиотиками. Об этом пишет MedicalXpress.

Для своей работы ученые изучили собранную в базах данных информацию о почти 252 тыс. взрослых пациентов, прошедших в 2011-2015 годах амбулаторную терапию внебольничной пневмонии одним классом антибиотиков (бета-лактамные антибиотики, макролиды, тетрациклины, фторхинолоны). В рамках исследования терапевтической неудачей считалась необходимость продления курса лечения, смены антибиотика, госпитализация в течение 30 дней после исходного назначения антибактериального лечения.

Общий показатель терапевтической неудачи был 22,1%, при этом пациенты пожилого возраста и пациенты с сопутствующими заболеваниями имели более высокую вероятность отсутствия ответа на терапию. Что касается эффективности лечения по классам антибитиков, то показатель терапевтической неудачи для бета-лактамных антибиотиков составил 25,7%, макролидов – 22,9%, тетрациклинов – 22,5%, фторхинолонов – 20,8%.

Ключевые слова: пневмония


Последние новости

22.05.2017 15:09

Более 20% пациентов с пневмонией не отвечают на антибиотикотерапию

Общий показатель терапевтической неудачи амбулаторного применения антибиотиков составил 22,1%, при этом пациенты пожилого возраста и пациенты с сопутствующими заболеваниями имели более высокую вероятность отсутствия ответа на терапию.

22.05.2017 14:05

Фармрынок России в 2016 году вырос на 7%

Основной вклад в рост рынка внес коммерческий сегмент лекарств.  Динамика розничного рынка приняла положительную тенденцию в упаковках, а рост в рублях происходил преимущественно за счет ОТС-препаратов. Переломным трендом стала стабилизация натурального потребления лекарств – в течение последних трех лет фармрынок по данному показателю только сокращался.

22.05.2017 12:36

Перспективный препарат от остеопороза повышает риск ССЗ

Экспериментальное ЛС компаний Amgen и UCB успешно борется с остеопорозом, но повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют результаты клинических исследований.

22.05.2017 11:08

Число случаев холеры в Йемене может вырасти до 300 тысяч

За шесть месяцев распространенность холеры в Йемене может достигнуть 300 тыс. случаев. Согласно официальным данным, за это время от холеры умерло 242 человека (всего более 23,4 тыс. случаев инфицирования).

19.05.2017 18:04

Astellas закрыла сделку по приобретению Odega

Наиболее перспективным экспериментальным препаратом в портфеле Odega является фезолинетант (fezolinetant) – селективный антагонист NK3-рецептора, проходящий клинические исследования IIa фазы в терапии вазомоторных симптомов менопаузы.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks