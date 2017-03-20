Более 20% пациентов с пневмонией не отвечают на антибиотикотерапию

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Главная / Новости медицины и фармации
22.05.2017 15:09
Более 20% пациентов с пневмонией не отвечают на антибиотикотерапиюРезультаты исследования, представленные на международной конференции Американского торакального общества, свидетельствуют о том, что примерно каждый четвертый пациент (22,1%) с внебольничной пневмонией не отвечает на амбулаторное лечение антибиотиками. Об этом пишет MedicalXpress.
Для своей работы ученые изучили собранную в базах данных информацию о почти 252 тыс. взрослых пациентов, прошедших в 2011-2015 годах амбулаторную терапию внебольничной пневмонии одним классом антибиотиков (бета-лактамные антибиотики, макролиды, тетрациклины, фторхинолоны). В рамках исследования терапевтической неудачей считалась необходимость продления курса лечения, смены антибиотика, госпитализация в течение 30 дней после исходного назначения антибактериального лечения.
Общий показатель терапевтической неудачи был 22,1%, при этом пациенты пожилого возраста и пациенты с сопутствующими заболеваниями имели более высокую вероятность отсутствия ответа на терапию. Что касается эффективности лечения по классам антибитиков, то показатель терапевтической неудачи для бета-лактамных антибиотиков составил 25,7%, макролидов – 22,9%, тетрациклинов – 22,5%, фторхинолонов – 20,8%.
Ключевые слова: пневмония
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