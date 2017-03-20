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 Главная / Новости медицины и фармации

22.05.2017 14:05

Фармрынок России в 2016 году вырос на 7%

В 2016 году объем фармацевтического рынка России достиг 1344 млрд рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Переломным трендом стала стабилизация натурального потребления лекарств – в течение последних трех лет фармрынок по данному показателю только сокращался. Об этом говорится в материале DSM Group, поступившем в редакцию Remedium.

«Основной вклад в рост рынка внес коммерческий сегмент лекарств. Динамика розничного рынка приняла положительную тенденцию в упаковках, а рост в рублях происходил преимущественно за счет ОТС-препаратов. Важной тенденцией современного рынка является переход на дженерики, доля которых растёт на фоне снижения долей оригинальных препаратов в стоимостном и натуральном выражении», - отмечают аналитики DSM Group.

Другим трендом прошедшего года стала высокая динамика продаж российских медикаментов. Доля лекарств российского производства в целом на рынке по итогам 2016 года составила 29% в деньгах и 61% в упаковках. При этом доля импортных препаратов сокращалась. Процессы импортозамещения в большей мере заработали в госсегменте. Этому способствовало принятие Постановления об ограничении госзакупок импортных препаратов («третий лишний»). Но изменение соотношения отечественных и импортных препаратов идет всё-таки невысокими темпами. Поэтому первые места в рейтинге производителей занимают иностранные компании: Sanofi, Novartis, Bayer.

Для дистрибуторского и аптечного звена основным трендом 2016 года стала набирающая обороты концентрация. Сегмент российской фармдистрибуции в последние несколько лет сильно изменился. За последние два года перестали существовать 3 крупных игрока, которые входили в ТОП-20. Освободившуюся нишу заняли крупнейшие российские дистрибуторы, тем самым доля ТОП-3 компаний выросла с 45% до 56%. При этом и конкуренция в тройке лидеров усилилась. В 2016 году первое место вернул себе дистрибутор «Протек», заняв 21,5%. Второе место у дистрибутора «Катрен» с долей 21,2%. ТОП-3 в 2016 году замыкает дистрибутор «Пульс», который в последние годы в среднем растет на 40%.

Консолидация аптечных сетей стала ключевой тенденцией 2016 года. Наилучших результатов в объединении аптек и аптечных сетей добилась Ассоциация независимых аптек АСНА, заняв 7,8% рынка и представляя интересы 4 215 точек продаж. Среди «традиционных» сетей максимальную долю занимает аптечная сеть «36,6» - 4,7%.

«Прошедший год еще раз показал, что российскому фармрынку нужно еще тонко настраиваться и сбалансироваться, чтобы учесть экономические интересы государства, фармацевтических производителей (и отечественных, и зарубежных) и, самое главное, сделать это таким образом, чтобы отрасль выполняла свою важнейшую социальную функцию — обеспечивала необходимыми препаратами тех, кто в них нуждается. Если же говорить о прогнозах, то в краткосрочной перспективе основным фактором, влияющим на фармрынок, останется финансово-экономическая ситуация в стране. В 2017 году прирост рынка в целом составит порядка 9% в рублях», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.

Ключевые слова: DSM Group


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22.05.2017 14:05

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