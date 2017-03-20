Главная / Новости медицины и фармации Фармрынок России в 2016 году вырос на 7% В 2016 году объем фармацевтического рынка России достиг 1344 млрд рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Переломным трендом стала стабилизация натурального потребления лекарств – в течение последних трех лет фармрынок по данному показателю только сокращался. Об этом говорится в материале DSM Group, поступившем в редакцию Remedium.



«Основной вклад в рост рынка внес коммерческий сегмент лекарств. Динамика розничного рынка приняла положительную тенденцию в упаковках, а рост в рублях происходил преимущественно за счет ОТС-препаратов. Важной тенденцией современного рынка является переход на дженерики, доля которых растёт на фоне снижения долей оригинальных препаратов в стоимостном и натуральном выражении», - отмечают аналитики DSM Group.



Другим трендом прошедшего года стала высокая динамика продаж российских медикаментов. Доля лекарств российского производства в целом на рынке по итогам 2016 года составила 29% в деньгах и 61% в упаковках. При этом доля импортных препаратов сокращалась. Процессы импортозамещения в большей мере заработали в госсегменте. Этому способствовало принятие Постановления об ограничении госзакупок импортных препаратов («третий лишний»). Но изменение соотношения отечественных и импортных препаратов идет всё-таки невысокими темпами. Поэтому первые места в рейтинге производителей занимают иностранные компании: Sanofi, Novartis, Bayer.



Для дистрибуторского и аптечного звена основным трендом 2016 года стала набирающая обороты концентрация. Сегмент российской фармдистрибуции в последние несколько лет сильно изменился. За последние два года перестали существовать 3 крупных игрока, которые входили в ТОП-20. Освободившуюся нишу заняли крупнейшие российские дистрибуторы, тем самым доля ТОП-3 компаний выросла с 45% до 56%. При этом и конкуренция в тройке лидеров усилилась. В 2016 году первое место вернул себе дистрибутор «Протек», заняв 21,5%. Второе место у дистрибутора «Катрен» с долей 21,2%. ТОП-3 в 2016 году замыкает дистрибутор «Пульс», который в последние годы в среднем растет на 40%.



Консолидация аптечных сетей стала ключевой тенденцией 2016 года. Наилучших результатов в объединении аптек и аптечных сетей добилась Ассоциация независимых аптек АСНА, заняв 7,8% рынка и представляя интересы 4 215 точек продаж. Среди «традиционных» сетей максимальную долю занимает аптечная сеть «36,6» - 4,7%.



«Прошедший год еще раз показал, что российскому фармрынку нужно еще тонко настраиваться и сбалансироваться, чтобы учесть экономические интересы государства, фармацевтических производителей (и отечественных, и зарубежных) и, самое главное, сделать это таким образом, чтобы отрасль выполняла свою важнейшую социальную функцию — обеспечивала необходимыми препаратами тех, кто в них нуждается. Если же говорить о прогнозах, то в краткосрочной перспективе основным фактором, влияющим на фармрынок, останется финансово-экономическая ситуация в стране. В 2017 году прирост рынка в целом составит порядка 9% в рублях», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.



Ключевые слова: В 2016 году объем фармацевтического рынка России достиг 1344 млрд рублей, что на 7% больше, чем годом ранее. Переломным трендом стала стабилизация натурального потребления лекарств – в течение последних трех лет фармрынок по данному показателю только сокращался. Об этом говорится в материале DSM Group, поступившем в редакцию Remedium.«Основной вклад в рост рынка внес коммерческий сегмент лекарств. Динамика розничного рынка приняла положительную тенденцию в упаковках, а рост в рублях происходил преимущественно за счет ОТС-препаратов. Важной тенденцией современного рынка является переход на дженерики, доля которых растёт на фоне снижения долей оригинальных препаратов в стоимостном и натуральном выражении», - отмечают аналитики DSM Group.Другим трендом прошедшего года стала высокая динамика продаж российских медикаментов. Доля лекарств российского производства в целом на рынке по итогам 2016 года составила 29% в деньгах и 61% в упаковках. При этом доля импортных препаратов сокращалась. Процессы импортозамещения в большей мере заработали в госсегменте. Этому способствовало принятие Постановления об ограничении госзакупок импортных препаратов («третий лишний»). Но изменение соотношения отечественных и импортных препаратов идет всё-таки невысокими темпами. Поэтому первые места в рейтинге производителей занимают иностранные компании: Sanofi, Novartis, Bayer.Для дистрибуторского и аптечного звена основным трендом 2016 года стала набирающая обороты концентрация. Сегмент российской фармдистрибуции в последние несколько лет сильно изменился. За последние два года перестали существовать 3 крупных игрока, которые входили в ТОП-20. Освободившуюся нишу заняли крупнейшие российские дистрибуторы, тем самым доля ТОП-3 компаний выросла с 45% до 56%. При этом и конкуренция в тройке лидеров усилилась. В 2016 году первое место вернул себе дистрибутор «Протек», заняв 21,5%. Второе место у дистрибутора «Катрен» с долей 21,2%. ТОП-3 в 2016 году замыкает дистрибутор «Пульс», который в последние годы в среднем растет на 40%.Консолидация аптечных сетей стала ключевой тенденцией 2016 года. Наилучших результатов в объединении аптек и аптечных сетей добилась Ассоциация независимых аптек АСНА, заняв 7,8% рынка и представляя интересы 4 215 точек продаж. Среди «традиционных» сетей максимальную долю занимает аптечная сеть «36,6» - 4,7%.«Прошедший год еще раз показал, что российскому фармрынку нужно еще тонко настраиваться и сбалансироваться, чтобы учесть экономические интересы государства, фармацевтических производителей (и отечественных, и зарубежных) и, самое главное, сделать это таким образом, чтобы отрасль выполняла свою важнейшую социальную функцию — обеспечивала необходимыми препаратами тех, кто в них нуждается. Если же говорить о прогнозах, то в краткосрочной перспективе основным фактором, влияющим на фармрынок, останется финансово-экономическая ситуация в стране. В 2017 году прирост рынка в целом составит порядка 9% в рублях», - отмечает эксперт фармацевтического рынка, генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.Ключевые слова: DSM Group



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Фармрынок России в 2016 году вырос на 7% Основной вклад в рост рынка внес коммерческий сегмент лекарств. Динамика розничного рынка приняла положительную тенденцию в упаковках, а рост в рублях происходил преимущественно за счет ОТС-препаратов. Переломным трендом стала стабилизация натурального потребления лекарств – в течение последних трех лет фармрынок по данному показателю только сокращался. Перспективный препарат от остеопороза повышает риск ССЗ Экспериментальное ЛС компаний Amgen и UCB успешно борется с остеопорозом, но повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют результаты клинических исследований. Число случаев холеры в Йемене может вырасти до 300 тысяч За шесть месяцев распространенность холеры в Йемене может достигнуть 300 тыс. случаев. Согласно официальным данным, за это время от холеры умерло 242 человека (всего более 23,4 тыс. случаев инфицирования). Astellas закрыла сделку по приобретению Odega Наиболее перспективным экспериментальным препаратом в портфеле Odega является фезолинетант (fezolinetant) – селективный антагонист NK3-рецептора, проходящий клинические исследования IIa фазы в терапии вазомоторных симптомов менопаузы. Компания Shire приблизилась к регистрации ЛС против наследственного ангионевротического отека Лекарственный препарат ланаделумаб может быть зарегистрирован на территории США в конце этого года – начале следующего. В случае положительного решения регуляторных органов, годовые продажи ланаделумаба превысят 2 млрд долларов.



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