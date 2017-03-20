Takeda примет участие в пилотном проекте госзакупок по системе риск-шеринга

19 мая, в международный день ВЗК, ООО «Такеда Фармасьютикалс» объявила о том, что ее инновационный препарат ведолизумаб, предназначенный для лечения язвенного колита и болезни Крона, планируется к участию в пилотном проекте новой модели госзакупок лекарственных средств по системе риск-шеринга. Реализация проекта будет проходить в Москве, Московской и Калужской областях.



День воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) проводится во всем мире для привлечения внимания общества к проблемам своевременной диагностики, правильного лечения и улучшения качества жизни пациентов с ВЗК. Данную группу заболеваний отличают тяжесть течения, частота развития угрожающих жизни осложнений и необходимость проведения длительной (часто пожизненной) дорогостоящей терапии.



Нельзя не отметить и социальную значимость ВЗК, развивающихся преимущественно в молодом возрасте (средний возраст заболевших – 20-40 лет), и часто приводящих к инвалидизации. В Европе ежегодно диагностируется от 73 000 до 109 000 новых случаев ВЗК . В то же время в России, по результатам отчета Совета Федерации о лечении пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, в который были включены данные из 77 субъектов Российской Федерации , в 2015 гг. было зарегистрировано 30 964 пациента с ВЗК.



Одной из основных проблем, связанных с ростом заболеваемости ВЗК, является доступ нуждающихся пациентов к соответствующему лечению. Если говорить о государственных программах, то, на фоне высокой стоимости терапии инновационными препаратами, в мире все большую популярность набирают программы риск-шеринга. Их суть заключается в том, что государство закупает препараты у фармкомпаний на определенных условиях, одним из которых становится ожидаемый эффект от лечения конкретным лекарственным средством.



«Еще больше пациентов смогут получить доступ к лечению ведолизумабом – нашим инновационным гастроэнтерологическим лекарственным средством – благодаря его участию в пилотном проекте по риск-шерингу», – говорит Андрей Потапов, генеральный директор «Такеда Россия», глава региона СНГ. – Особенно это важно для молодых пациентов, наиболее часто страдающих от ВЗК. Они получат еще одну возможность улучшить качество жизни и шанс избежать осложнений».



Ведолизумаб был зарегистрирован в России в июне 2016 года и представляет собой гуманизированные моноклональные антитела, которые блокируют миграцию лимфоцитов, вызывающих хронический воспалительный процесс, характерный для язвенного колита и болезни Крона .



«Ведолизумаб уже включен в зарубежные рекомендации по лечению взрослых больных с язвенным колитом и болезнью Крона, в том числе в рекомендации Всемирной гастроэнтерологической организации по лечению воспалительных заболеваний кишечника, рекомендации ECCO (European Crohn's and Colitis Organisation), – отмечает Екатерина Шулепина, Руководитель подразделения специализированных препаратов «Такеда Россия». – А с недавнего времени он включен и в российские рекомендации. Мы приложим максимум усилий для того, чтобы как можно больше пациентов в нашей стране имело возможность получить лечение этим препаратом».



