Перспективный препарат от остеопороза повышает риск ССЗ

22.05.2017 12:36
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
22.05.2017 12:36
Перспективный препарат от остеопороза повышает риск ССЗЛекарственный препарат против остеопороза у женщин в постменопаузе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, хотя успешно борется с остеопорозом. Полученные результаты сравнительных клинических исследований не оставляют компаниям Amgen и UCB надежды на регистрацию ромосозумаба (romosozumab) в этом году, пишет European Biotechnology.
В рамках клинических исследованиях было показано, что лечение ромосозумабом на протяжении 12 месяцев с продолжением терапии алендронатом в более значимой степени сокращает вероятность переломов позвоночника и прочих переломов в течение 24 месяцев, чем только при применении алендроната.
При этом были получены данные о том, что у 2,9% пациентов из ромосозумаб-группы наблюдалось развитие сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как в алендронат-группе этот показатель составил только 1,9%. Теперь компании-разработчики нового ЛС обязаны провести оценку риска и пересмотреть соотношение «риск-польза» ромосозумаба.
Ромосозумаб является экспериментальным моноклональным антителом, ингибирующим белок склеростин. Препарат активирует остеогенез и препятствует потери костной массы. Ранее было показано, что на фоне ромосозумаба риск перелома позвоночника на 73% ниже, чем при приеме плацебо.
Ключевые слова: Amgen, остеопороз
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.