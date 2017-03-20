Перспективный препарат от остеопороза повышает риск ССЗ Лекарственный препарат против остеопороза у женщин в постменопаузе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, хотя успешно борется с остеопорозом. Полученные результаты сравнительных клинических исследований не оставляют компаниям Amgen и UCB надежды на регистрацию ромосозумаба (romosozumab) в этом году, пишет



В рамках клинических исследованиях было показано, что лечение ромосозумабом на протяжении 12 месяцев с продолжением терапии алендронатом в более значимой степени сокращает вероятность переломов позвоночника и прочих переломов в течение 24 месяцев, чем только при применении алендроната.



При этом были получены данные о том, что у 2,9% пациентов из ромосозумаб-группы наблюдалось развитие сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как в алендронат-группе этот показатель составил только 1,9%. Теперь компании-разработчики нового ЛС обязаны провести оценку риска и пересмотреть соотношение «риск-польза» ромосозумаба.



Ромосозумаб является экспериментальным моноклональным антителом, ингибирующим белок склеростин. Препарат активирует остеогенез и препятствует потери костной массы.



Ключевые слова: остеопороз Лекарственный препарат против остеопороза у женщин в постменопаузе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, хотя успешно борется с остеопорозом. Полученные результаты сравнительных клинических исследований не оставляют компаниям Amgen и UCB надежды на регистрацию ромосозумаба (romosozumab) в этом году, пишет European Biotechnology В рамках клинических исследованиях было показано, что лечение ромосозумабом на протяжении 12 месяцев с продолжением терапии алендронатом в более значимой степени сокращает вероятность переломов позвоночника и прочих переломов в течение 24 месяцев, чем только при применении алендроната.При этом были получены данные о том, что у 2,9% пациентов из ромосозумаб-группы наблюдалось развитие сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как в алендронат-группе этот показатель составил только 1,9%. Теперь компании-разработчики нового ЛС обязаны провести оценку риска и пересмотреть соотношение «риск-польза» ромосозумаба.Ромосозумаб является экспериментальным моноклональным антителом, ингибирующим белок склеростин. Препарат активирует остеогенез и препятствует потери костной массы. Ранее было показано , что на фоне ромосозумаба риск перелома позвоночника на 73% ниже, чем при приеме плацебо.Ключевые слова: Amgen









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Перспективный препарат от остеопороза повышает риск ССЗ Экспериментальное ЛС компаний Amgen и UCB успешно борется с остеопорозом, но повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, свидетельствуют результаты клинических исследований.

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