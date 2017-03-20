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 Главная / Новости медицины и фармации

22.05.2017 12:36

Перспективный препарат от остеопороза повышает риск ССЗ

Лекарственный препарат против остеопороза у женщин в постменопаузе повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, хотя успешно борется с остеопорозом. Полученные результаты сравнительных клинических исследований не оставляют компаниям Amgen и UCB надежды на регистрацию ромосозумаба (romosozumab) в этом году, пишет European Biotechnology.

В рамках клинических исследованиях было показано, что лечение ромосозумабом на протяжении 12 месяцев с продолжением терапии алендронатом в более значимой степени сокращает вероятность переломов позвоночника и прочих переломов в течение 24 месяцев, чем только при применении алендроната.

При этом были получены данные о том, что у 2,9% пациентов из ромосозумаб-группы наблюдалось развитие сердечно-сосудистых заболеваний, тогда как в алендронат-группе этот показатель составил только 1,9%. Теперь компании-разработчики нового ЛС обязаны провести оценку риска и пересмотреть соотношение «риск-польза» ромосозумаба.

Ромосозумаб является экспериментальным моноклональным антителом, ингибирующим белок склеростин. Препарат активирует остеогенез и препятствует потери костной массы. Ранее было показано, что на фоне ромосозумаба риск перелома позвоночника на 73% ниже, чем при приеме плацебо.

Ключевые слова: Amgen, остеопороз


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