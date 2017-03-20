Главная / Новости медицины и фармации Завершилась конференция «Оргздрав-2017. Эффективное управление медицинской организацией» 18-19 мая в Москве состоялась V международная конференция и выставка «Оргздрав-2017. Эффективное управление медицинской организацией». Уже пятый раз она становится главным событием года для руководителей здравоохранения всех уровней: от главных врачей медицинских организаций и их заместителей до региональных министров здравоохранения. Организатором выступила Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) при поддержке Национальной медицинской палаты и Общества по организации здравоохранения и общественного здоровья. Помощь в организации конференции оказало Министерство здравоохранения РФ.



На ней присутствовали представители руководства Минздрава России, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Государственной Думы РФ, Российской академии наук и руководители профессиональных медицинских обществ. Всего зарегистрировалось порядка 500 участников из 62 регионов страны, а также из Армении, Латвии, Казахстана. Мероприятие проходило в event-холле «ИнфоПространство», расположенного в историческом центре Москвы.



Приветственным словом открыли конференцию Улумбекова Гузель Эрнстовна, (руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ)), Леонид Михайлович Рошаль (президент Национальной медицинской палаты), Флек Виталий Олегович (помощник министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой), Стародубов Владимир Иванович (президент российского Общества по организации здравоохранения и общественного здоровья, академик), а также представители официальных компаний-партнеров мероприятия.



Программа конференции была построена вокруг обсуждения задач, направленных на выполнение стратегической цели для российского здравоохранения – «к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте», поставленную президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в апреле 2017 г. на заседании Совета по стратегическому развитию.



С докладами выступили международные эксперты Ричард Сигрист (директор по инновациям Harvard T.H. Chan School, США), Питер Пистерс (президент медицинского научно-исследовательского центра University Health Network, Канада), а также руководители российских медицинских организаций, которые смогли добиться высоких показателей эффективности в своих ЛПУ.



В сессиях затронуты вопросы макроэкономики и инновационного управления субъектов здравоохранения РФ, обеспечения безопасности пациентов в российских лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), использования современных IT-технологий, способов оплаты медицинской помощи, сокращения ненужных расходов медорганизаций, внедрения стандартов безопасности в ЛПУ, компетенций главного врача, сохранения здоровья работников, аккредитации кадров и др.



В частности, Гузель Улумбекова представила результаты проведенного исследования ВШОУЗ об эффективности систем здравоохранения 85 регионов страны. Также она рассказала о реальной картине, которая сложилась сегодня в здравоохранении РФ, главных дисбалансах отрасли и предложила на обсуждение коллег главные приоритеты развития здравоохранения на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

О приоритетном проекте по телемедицине в России на 2018-2020 гг. рассказала директор департамента информационных технологий и связи Минздрава России Елена Бойко. Региональным опытом использования телемедицины врачами арктической зоны и труднодоступных территорий в Архангельской области поделилась заведующая кафедрой общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы Северного ГМУ, д.м.н. Лариса Меньшикова.



Опыт внедрения IT-технологий для отслеживания в реальном времени динамики смертности и движения потоков больных в каждом лечебном учреждении Башкортостана представила заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, к.м.н. Динара Еникеева.



Тему новых технологий дополнила выставка симуляционного оборудования. Если раньше врачи обучались «практическим манипуляциям на пациентах», то сегодня на тренажерах и симуляторах. Они позволяют студентам и практикующим врачам оттачивать мастерство проведения практических процедур и хирургических операций. Традиционно выставочное пространство превратилось в отделения реанимации, операционные, родильный блок. У искусственных «разговаривающих» пациентов можно диагностировать симптомы заболеваний, проводить всевозможные манипуляции, отрабатывать навыки оказания помощи. Прямо в павильоне была создана возможность «принять роды» у робота-симулятора роженицы. Здесь же развернули реанимацию для новорожденных.



Ключевые слова: 18-19 мая в Москве состоялась V международная конференция и выставка «Оргздрав-2017. Эффективное управление медицинской организацией». Уже пятый раз она становится главным событием года для руководителей здравоохранения всех уровней: от главных врачей медицинских организаций и их заместителей до региональных министров здравоохранения. Организатором выступила Высшая школа организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ) при поддержке Национальной медицинской палаты и Общества по организации здравоохранения и общественного здоровья. Помощь в организации конференции оказало Министерство здравоохранения РФ.На ней присутствовали представители руководства Минздрава России, Росздравнадзора, Роспотребнадзора, Государственной Думы РФ, Российской академии наук и руководители профессиональных медицинских обществ. Всего зарегистрировалось порядка 500 участников из 62 регионов страны, а также из Армении, Латвии, Казахстана. Мероприятие проходило в event-холле «ИнфоПространство», расположенного в историческом центре Москвы.Приветственным словом открыли конференцию Улумбекова Гузель Эрнстовна, (руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением (ВШОУЗ)), Леонид Михайлович Рошаль (президент Национальной медицинской палаты), Флек Виталий Олегович (помощник министра здравоохранения РФ В.И. Скворцовой), Стародубов Владимир Иванович (президент российского Общества по организации здравоохранения и общественного здоровья, академик), а также представители официальных компаний-партнеров мероприятия.Программа конференции была построена вокруг обсуждения задач, направленных на выполнение стратегической цели для российского здравоохранения – «к 2025 году увеличить продолжительность жизни в России до 76 лет, значительно снизить смертность в трудоспособном возрасте», поставленную президентом России Владимиром Владимировичем Путиным в апреле 2017 г. на заседании Совета по стратегическому развитию.С докладами выступили международные эксперты Ричард Сигрист (директор по инновациям Harvard T.H. Chan School, США), Питер Пистерс (президент медицинского научно-исследовательского центра University Health Network, Канада), а также руководители российских медицинских организаций, которые смогли добиться высоких показателей эффективности в своих ЛПУ.В сессиях затронуты вопросы макроэкономики и инновационного управления субъектов здравоохранения РФ, обеспечения безопасности пациентов в российских лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ), использования современных IT-технологий, способов оплаты медицинской помощи, сокращения ненужных расходов медорганизаций, внедрения стандартов безопасности в ЛПУ, компетенций главного врача, сохранения здоровья работников, аккредитации кадров и др.В частности, Гузель Улумбекова представила результаты проведенного исследования ВШОУЗ об эффективности систем здравоохранения 85 регионов страны. Также она рассказала о реальной картине, которая сложилась сегодня в здравоохранении РФ, главных дисбалансах отрасли и предложила на обсуждение коллег главные приоритеты развития здравоохранения на краткосрочную и долгосрочную перспективу.О приоритетном проекте по телемедицине в России на 2018-2020 гг. рассказала директор департамента информационных технологий и связи Минздрава России Елена Бойко. Региональным опытом использования телемедицины врачами арктической зоны и труднодоступных территорий в Архангельской области поделилась заведующая кафедрой общественного здоровья, здравоохранения и социальной работы Северного ГМУ, д.м.н. Лариса Меньшикова.Опыт внедрения IT-технологий для отслеживания в реальном времени динамики смертности и движения потоков больных в каждом лечебном учреждении Башкортостана представила заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан, к.м.н. Динара Еникеева.Тему новых технологий дополнила выставка симуляционного оборудования. Если раньше врачи обучались «практическим манипуляциям на пациентах», то сегодня на тренажерах и симуляторах. Они позволяют студентам и практикующим врачам оттачивать мастерство проведения практических процедур и хирургических операций. Традиционно выставочное пространство превратилось в отделения реанимации, операционные, родильный блок. У искусственных «разговаривающих» пациентов можно диагностировать симптомы заболеваний, проводить всевозможные манипуляции, отрабатывать навыки оказания помощи. Прямо в павильоне была создана возможность «принять роды» у робота-симулятора роженицы. Здесь же развернули реанимацию для новорожденных.Ключевые слова: Оргздрав-2017



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