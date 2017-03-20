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 Главная / Новости медицины и фармации

22.05.2017 11:08

Число случаев холеры в Йемене может вырасти до 300 тысяч

В течение полугода число заболевших холерой в Йемене может возрасти до 300 тыс., заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). К настоящему моменту было зарегистрировано примерно 50 тыс. случаев инфицирования, сообщает Reuters.

Эпидемия холеры началась в Йемене в октябре 2016 года. Согласно официальным данным, за это время от холеры умерло 242 человека (всего более 23,4 тыс. случаев инфицирования). Специалисты подчеркивают, что распространение холеры в стране пока не удалось взять под контроль, а реальная летальность составляет не 1%, как можно увидеть в официальных сводках, а 3-4%.

Борьба с распространением заболевания осложнена тем, что в ходе гражданской войны были разрушены почти все объекты здравоохранения и системы очистки воды. Также в скором времени в этом регионе наступит сезон дождей, что еще больше усугубит ситуацию. В соответствии с планом ВОЗ в стране должно быть открыто 350 медицинских центров по лечению холеры и 2 тыс. центров регидрации, однако пока этот план удалось выполнить на 10-12%.

Ключевые слова: Йемен, холера


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