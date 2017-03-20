Число случаев холеры в Йемене может вырасти до 300 тысяч В течение полугода число заболевших холерой в Йемене может возрасти до 300 тыс., заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). К настоящему моменту было зарегистрировано примерно 50 тыс. случаев инфицирования, сообщает



Эпидемия холеры началась в Йемене



Борьба с распространением заболевания осложнена тем, что в ходе гражданской войны были разрушены почти все объекты здравоохранения и системы очистки воды. Также в скором времени в этом регионе наступит сезон дождей, что еще больше усугубит ситуацию. В соответствии с планом ВОЗ в стране должно быть открыто 350 медицинских центров по лечению холеры и 2 тыс. центров регидрации, однако пока этот план удалось выполнить на 10-12%.



Ключевые слова: холера В течение полугода число заболевших холерой в Йемене может возрасти до 300 тыс., заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). К настоящему моменту было зарегистрировано примерно 50 тыс. случаев инфицирования, сообщает Reuters Эпидемия холеры началась в Йемене в октябре 2016 года . Согласно официальным данным, за это время от холеры умерло 242 человека (всего более 23,4 тыс. случаев инфицирования). Специалисты подчеркивают, что распространение холеры в стране пока не удалось взять под контроль, а реальная летальность составляет не 1%, как можно увидеть в официальных сводках, а 3-4%.Борьба с распространением заболевания осложнена тем, что в ходе гражданской войны были разрушены почти все объекты здравоохранения и системы очистки воды. Также в скором времени в этом регионе наступит сезон дождей, что еще больше усугубит ситуацию. В соответствии с планом ВОЗ в стране должно быть открыто 350 медицинских центров по лечению холеры и 2 тыс. центров регидрации, однако пока этот план удалось выполнить на 10-12%.Ключевые слова: Йемен









Последние новости



Число случаев холеры в Йемене может вырасти до 300 тысяч За шесть месяцев распространенность холеры в Йемене может достигнуть 300 тыс. случаев. Согласно официальным данным, за это время от холеры умерло 242 человека (всего более 23,4 тыс. случаев инфицирования).

Astellas закрыла сделку по приобретению Odega Наиболее перспективным экспериментальным препаратом в портфеле Odega является фезолинетант (fezolinetant) – селективный антагонист NK3-рецептора, проходящий клинические исследования IIa фазы в терапии вазомоторных симптомов менопаузы.

Компания Shire приблизилась к регистрации ЛС против наследственного ангионевротического отека Лекарственный препарат ланаделумаб может быть зарегистрирован на территории США в конце этого года – начале следующего. В случае положительного решения регуляторных органов, годовые продажи ланаделумаба превысят 2 млрд долларов.

Строительство фармзавода в Оболенске завершится в начале 2019 года АО «Оболенское» закончит строительство новой производственной площадки по выпуску твердых лекарственных форм в первом квартале 2019 года. В новых помещениях будут установлены три производственные линии получения гранулята, а также таблетирования, наполнения капсул, покрытия таблеток, первичной и вторичной упаковки.