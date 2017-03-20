Astellas закрыла сделку по приобретению Odega

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Главная / Новости медицины и фармации
19.05.2017 18:04
Astellas закрыла сделку по приобретению OdegaЯпонская фармкомпания Astellas закрыла сделку по покупке пакета акций бельгийского разработчика лекарственных препаратов Odega за 800 млн евро. Теперь Odega продолжит работу как подразделение Astellas, сообщает PharmaTimes.
Наиболее перспективным экспериментальным препаратом в портфеле Odega является фезолинетант (fezolinetant) – селективный антагонист NK3-рецептора, проходящий клинические исследования IIa фазы в терапии вазомоторных симптомов менопаузы.
Также благодаря покупке Odega, компания Astellas получит права на несколько новых препаратов, специфичных к рецепторам, сопряженным с G-белком (GPCRs). В Astellas заявили, что сделка помимо расширения портфеля экспериментальных ЛС, обеспечит устойчивое развитие компании в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: Astellas, слияния и поглощения
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