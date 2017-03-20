Главная / Новости медицины и фармации Глобальные системы здравоохранения не готовы к вызовам будущего Компания Philips опубликовала второе ежегодное международное исследование «Индекс здоровья будущего» (Future Health Index). Его результаты показали, что мнение медицинских работников и широкой общественности о готовности систем здравоохранения решать задачи, определяющие будущее развитие, значительно отличается от реального положения дел. Респонденты сошлись во мнении, что применение интегрированных «умных» технологий в медицине произведет наиболее положительный эффект в сфере диагностики, лечения хронических заболеваний и ухода на дому. Результаты исследования Philips «Индекс здоровья будущего» основаны на ответах 33 000 представителей системы здравоохранения и обычных граждан из 19 стран мира при участии экспертов из ведущих научных центров и глобальных некоммерческих организаций.



«В большинстве современных систем здравоохранения признается важность взаимодействия между пациентами и медицинскими специалистами – это является ключевым импульсом для улучшения оказания помощи и оптимизации расходов, – отмечает Ян Кимпен, медицинский директор Philips. – Однако сегодня мы наблюдаем достаточно низкий уровень внедрения взаимосвязанных технологий в здравоохранении, что является одним из основных препятствий для обеспечения беспрепятственной интегрированной медицинской помощи. Исследование Philips «Индекс здоровья будущего» демонстрирует, насколько важно не только изменить подход к оказанию помощи, но и сократить разрыв между тем, как пациенты воспринимают работу системы здравоохранения, и действительностью. В тех странах, где эта разница выражена наиболее отчетливо, сложнее всего разработать план дальнейшего развития».



Исследование Philips «Индекс здоровья будущего» оценивает, насколько системы здравоохранения на пяти континентах способны ответить на вызовы в будущем. Его результаты четко обозначали, что наибольший разрыв (в среднем – 31,5%) между восприятием и реальной ситуацией выявлен в сфере интегрированности систем здравоохранения.



Технологии взаимосвязанной помощи и возможность обмена данными способствуют более тесному взаимодействию работников здравоохранения и пациентов, что позволяет улучшить процесс принятия клинических решений и повысить качество медицинских услуг. Результаты исследования показывают, что врачи и пациенты считают системы здравоохранения более интегрированными, чем они являются в действительности.

Главным препятствием для создания интегрированной системы оказания медицинской помощи выступают сами технологии. В то же время почти треть (30%) опрошенных работников здравоохранения полагает, что доступные и защищенные ИТ-платформы для обмена информацией между специалистами окажут наиболее положительные влияние на людей, которые следят за своим здоровьем. 42% врачей утверждают, что с большей вероятностью будут использовать «умные» технологии, если получат наглядное подтверждение того, что их применение позволит сделать уход за пациентами более эффективным.



По данным исследования Philips «Индекс здоровья будущего», респонденты видят потенциал в использовании интегрированных технологий для улучшения медицинской помощи на всех этапах континуума здоровья – прежде всего, в диагностике, лечении хронических заболеваний и уходе на дому. Врачи и пациенты отмечают важную роль интегрированных решений для улучшения ухода за пожилыми людьми (82% и 78%), терапии (81% и 77%), диагностики (77% и 76%) и помощи на дому (81% и 74%).



«Большинство стран не подготовлены к грядущему росту числа населения старше 70 лет и молодых пациентов с такими болезнями, как диабет, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания. Экономические последствия этих тенденций будет невозможно контролировать, – подчеркивает Патрисия Мечал, руководитель и ведущий специалист в HealthEnabled, исполнительный вице-президент Personal Connected Health Alliance, HIMSS и член консультативной группы исследования Philips «Индекс здоровья будущего». – Если смещение фокуса с лечения на профилактику поможет предотвратить развитие диабета хотя бы у одного человека, это станет колоссальной пользой для самого пациента, его семьи и системы здравоохранения с ее ограниченными ресурсами».



Несмотря на то что врачи ставят под сомнение качество и точность данных, которые можно получить с «умных» устройств, 22% из них отметили, что готовы использовать интегрированные технологии, получив убедительные результаты их применения, подтвержденные клиническими исследованиями. 19% врачей с большей вероятностью обращались бы к таким технологиям в своей практике в случае успеха рандомизированных контролируемых испытаний.



Результаты исследования Philips «Индекс здоровья будущего» также обозначили сложности, которые мешают пациентам принимать активное участие в заботе о собственном здоровье или более тесно взаимодействовать с медицинскими специалистами. Среди респондентов, которые использовали «умные» устройства за последние 12 месяцев, 23% отметили, что не понимают, как интерпретировать полученные результаты. 24% опрошенных заявили, что не чувствуют никакой заинтересованности в своих медицинских данных.



Исследование Philips во многих странах показало, что расширение возможностей врачей и пациентов, увеличение финансирования и более пристальное внимание профилактическим мерам помогут обеспечить устойчивое развитие систем здравоохранения. 59% опрошенных врачей считают, что бóльшая часть их рабочего времени должна уделяться профилактике и сохранению здоровья пациентов.



«Подход к оказанию медицинской помощи стремительно меняется, – говорит Брайан Донли, Главный врач Кливлендского медицинского центра. – Медицинским специалистам необходимо быть открытыми к инновациям и отстаивать интересы своих пациентов. В том числе искать креативные решения, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к медицинской помощи и обмен информацией — в кабинете врача или дома. Клиницисты должны не только использовать весь потенциал технологий для связи с пациентами, но и вдохновлять их принимать более активное участие в заботе о своем здоровье. Это особенно актуально для страдающих хроническими заболеваниями. Здравоохранение — это командный вид спорта, и для достижения положительных результатов необходима как команда врачей, так и вовлеченность пациента в управление своим здоровьем».



Ключевые слова: Компания Philips опубликовала второе ежегодное международное исследование «Индекс здоровья будущего» (Future Health Index). Его результаты показали, что мнение медицинских работников и широкой общественности о готовности систем здравоохранения решать задачи, определяющие будущее развитие, значительно отличается от реального положения дел. Респонденты сошлись во мнении, что применение интегрированных «умных» технологий в медицине произведет наиболее положительный эффект в сфере диагностики, лечения хронических заболеваний и ухода на дому. Результаты исследования Philips «Индекс здоровья будущего» основаны на ответах 33 000 представителей системы здравоохранения и обычных граждан из 19 стран мира при участии экспертов из ведущих научных центров и глобальных некоммерческих организаций.«В большинстве современных систем здравоохранения признается важность взаимодействия между пациентами и медицинскими специалистами – это является ключевым импульсом для улучшения оказания помощи и оптимизации расходов, – отмечает Ян Кимпен, медицинский директор Philips. – Однако сегодня мы наблюдаем достаточно низкий уровень внедрения взаимосвязанных технологий в здравоохранении, что является одним из основных препятствий для обеспечения беспрепятственной интегрированной медицинской помощи. Исследование Philips «Индекс здоровья будущего» демонстрирует, насколько важно не только изменить подход к оказанию помощи, но и сократить разрыв между тем, как пациенты воспринимают работу системы здравоохранения, и действительностью. В тех странах, где эта разница выражена наиболее отчетливо, сложнее всего разработать план дальнейшего развития».Исследование Philips «Индекс здоровья будущего» оценивает, насколько системы здравоохранения на пяти континентах способны ответить на вызовы в будущем. Его результаты четко обозначали, что наибольший разрыв (в среднем – 31,5%) между восприятием и реальной ситуацией выявлен в сфере интегрированности систем здравоохранения.Технологии взаимосвязанной помощи и возможность обмена данными способствуют более тесному взаимодействию работников здравоохранения и пациентов, что позволяет улучшить процесс принятия клинических решений и повысить качество медицинских услуг. Результаты исследования показывают, что врачи и пациенты считают системы здравоохранения более интегрированными, чем они являются в действительности.Главным препятствием для создания интегрированной системы оказания медицинской помощи выступают сами технологии. В то же время почти треть (30%) опрошенных работников здравоохранения полагает, что доступные и защищенные ИТ-платформы для обмена информацией между специалистами окажут наиболее положительные влияние на людей, которые следят за своим здоровьем. 42% врачей утверждают, что с большей вероятностью будут использовать «умные» технологии, если получат наглядное подтверждение того, что их применение позволит сделать уход за пациентами более эффективным.По данным исследования Philips «Индекс здоровья будущего», респонденты видят потенциал в использовании интегрированных технологий для улучшения медицинской помощи на всех этапах континуума здоровья – прежде всего, в диагностике, лечении хронических заболеваний и уходе на дому. Врачи и пациенты отмечают важную роль интегрированных решений для улучшения ухода за пожилыми людьми (82% и 78%), терапии (81% и 77%), диагностики (77% и 76%) и помощи на дому (81% и 74%).«Большинство стран не подготовлены к грядущему росту числа населения старше 70 лет и молодых пациентов с такими болезнями, как диабет, гипертония и сердечно-сосудистые заболевания. Экономические последствия этих тенденций будет невозможно контролировать, – подчеркивает Патрисия Мечал, руководитель и ведущий специалист в HealthEnabled, исполнительный вице-президент Personal Connected Health Alliance, HIMSS и член консультативной группы исследования Philips «Индекс здоровья будущего». – Если смещение фокуса с лечения на профилактику поможет предотвратить развитие диабета хотя бы у одного человека, это станет колоссальной пользой для самого пациента, его семьи и системы здравоохранения с ее ограниченными ресурсами».Несмотря на то что врачи ставят под сомнение качество и точность данных, которые можно получить с «умных» устройств, 22% из них отметили, что готовы использовать интегрированные технологии, получив убедительные результаты их применения, подтвержденные клиническими исследованиями. 19% врачей с большей вероятностью обращались бы к таким технологиям в своей практике в случае успеха рандомизированных контролируемых испытаний.Результаты исследования Philips «Индекс здоровья будущего» также обозначили сложности, которые мешают пациентам принимать активное участие в заботе о собственном здоровье или более тесно взаимодействовать с медицинскими специалистами. Среди респондентов, которые использовали «умные» устройства за последние 12 месяцев, 23% отметили, что не понимают, как интерпретировать полученные результаты. 24% опрошенных заявили, что не чувствуют никакой заинтересованности в своих медицинских данных.Исследование Philips во многих странах показало, что расширение возможностей врачей и пациентов, увеличение финансирования и более пристальное внимание профилактическим мерам помогут обеспечить устойчивое развитие систем здравоохранения. 59% опрошенных врачей считают, что бóльшая часть их рабочего времени должна уделяться профилактике и сохранению здоровья пациентов.«Подход к оказанию медицинской помощи стремительно меняется, – говорит Брайан Донли, Главный врач Кливлендского медицинского центра. – Медицинским специалистам необходимо быть открытыми к инновациям и отстаивать интересы своих пациентов. В том числе искать креативные решения, чтобы обеспечить беспрепятственный доступ к медицинской помощи и обмен информацией — в кабинете врача или дома. Клиницисты должны не только использовать весь потенциал технологий для связи с пациентами, но и вдохновлять их принимать более активное участие в заботе о своем здоровье. Это особенно актуально для страдающих хроническими заболеваниями. Здравоохранение — это командный вид спорта, и для достижения положительных результатов необходима как команда врачей, так и вовлеченность пациента в управление своим здоровьем».Ключевые слова: Philips



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