Главная / Новости медицины и фармации «БИОТЭК» отгрузил большую часть препаратов для лечения ВИЧ (антиретровирусных (АРВ) препаратов) в рамках исполнения государ-ственных контрактов. ООО «БИОТЭК», один из крупнейших поставщиков лекарственных средств на рынке госзаказа, завершило исполнение 1-го этапа поставки лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения» уполномоченным организациям МЗ РФ во всех субъектах Российской Федерации в строгом соответствии с перечнем получателей, поименованных в Госконтракте.



В 2017 году «БИОТЭК» впервые принял участие в аукционах на по-ставку АРВ (антиретровирусных) препаратов, - и по результатам подведения итогов электронных аукционов №№ 0195100000217000023, 0195100000217000024 на поставку лекарственных препаратов «Дарунавир таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг / 600 мг» - вошел в число лидеров среди поставщиков АРВ-препаратов. Сумма Государственных кон-трактов составила 1.720.162.496 рублей.



Согласно условиям Государственных контрактов, препараты должны быть поставлены уполномоченным организациям в 2 этапа. Окончательной датой отгрузки препаратов является 30 сентября 2017 года.



Одним из приоритетов в работе нашего Общества является качествен-ное и своевременное обеспечение лечебного процесса для соблюдения интересов пациентов.



ООО «БИОТЭК» предпримет все возможные меры для досрочного за-вершения 2-го этапа поставки в рамках исполнения Государственных кон-трактов на отгрузку лекарственных препаратов «Дарунавир таблетки по-крытые пленочной оболочкой 400 мг / 600 мг» и доставки препаратов уполномоченным организациям до истечения срока, указанного выше.

Дополнительная информация относительно госзакупок ЛП:



ООО «БИОТЭК» признано победителем аукционов на поставку препаратов для лечения рассеянного склероза в рамках государственной программы «7 нозологий».



ООО «БИОТЭК» признано победителем аукционов на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».



По результатам подведения итогов электронных аукционов №№ 0195100000217000013, 0195100000217000014, 0195100000217000038 на поставку лекарственного препарата Глатирамера ацетат раствор для под-кожного введения 20 мг/мл и/или 40 мг/мл, 1 мл победителем аукционов признано ООО «БИОТЭК».



Государственные контракты со стороны Государственного заказчика (Министерства здравоохранения Российской Федерации) были подписаны 13.04.2017г. и 14.04.2017 г.



По результатам подведения итогов электронных аукционов №№ 0195100000217000011, 0195100000217000031, 0195100000217000049, 0195100000217000050 на поставку лекарственных препаратов Интерферон бета-1a раствор для подкожного введения 22 мкг (6 млн МЕ) и Интерферон бета-1a раствор для подкожного введения 44 мкг (12 млн МЕ) победителем аукционов признано ООО «БИОТЭК».

Государственные контракты со стороны Государственного заказчика (Министерства здравоохранения Российской Федерации) были подписаны 05.04.2017 г., 06.04.2017г., 12.04.2017 г. и 07.04.2017 г. соответственно



По результатам подведения итогов электронного аукциона № 0195100000217000046 на поставку лекарственного препарата Иматиниб капсулы и/или таблетки, покрытые оболочкой, и/или плёночной оболочкой 100 мг победителем аукциона признано ООО «БИОТЭК».



Государственный контракт со стороны Государственного заказчика (Министерства здравоохранения Российской Федерации) был подписан 18.04.2017 г.



Общая сумма контрактов составила 4 602 394 536,93 руб.



Источник: пресс-релиз ООО «БИОТЭК».

ООО «БИОТЭК», один из крупнейших поставщиков лекарственных средств на рынке госзаказа, завершило исполнение 1-го этапа поставки лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения» уполномоченным организациям МЗ РФ во всех субъектах Российской Федерации в строгом соответствии с перечнем получателей, поименованных в Госконтракте.В 2017 году «БИОТЭК» впервые принял участие в аукционах на по-ставку АРВ (антиретровирусных) препаратов, - и по результатам подведения итогов электронных аукционов №№ 0195100000217000023, 0195100000217000024 на поставку лекарственных препаратов «Дарунавир таблетки покрытые пленочной оболочкой 400 мг / 600 мг» - вошел в число лидеров среди поставщиков АРВ-препаратов. Сумма Государственных кон-трактов составила 1.720.162.496 рублей.Согласно условиям Государственных контрактов, препараты должны быть поставлены уполномоченным организациям в 2 этапа. Окончательной датой отгрузки препаратов является 30 сентября 2017 года.Одним из приоритетов в работе нашего Общества является качествен-ное и своевременное обеспечение лечебного процесса для соблюдения интересов пациентов.ООО «БИОТЭК» предпримет все возможные меры для досрочного за-вершения 2-го этапа поставки в рамках исполнения Государственных кон-трактов на отгрузку лекарственных препаратов «Дарунавир таблетки по-крытые пленочной оболочкой 400 мг / 600 мг» и доставки препаратов уполномоченным организациям до истечения срока, указанного выше.Дополнительная информация относительно госзакупок ЛП:ООО «БИОТЭК» признано победителем аукционов на поставку препаратов для лечения рассеянного склероза в рамках государственной программы «7 нозологий».ООО «БИОТЭК» признано победителем аукционов на поставку лекарственных препаратов в рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1155 «О закупках лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачествен-ными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей».По результатам подведения итогов электронных аукционов №№ 0195100000217000013, 0195100000217000014, 0195100000217000038 на поставку лекарственного препарата Глатирамера ацетат раствор для под-кожного введения 20 мг/мл и/или 40 мг/мл, 1 мл победителем аукционов признано ООО «БИОТЭК».Государственные контракты со стороны Государственного заказчика (Министерства здравоохранения Российской Федерации) были подписаны 13.04.2017г. и 14.04.2017 г.По результатам подведения итогов электронных аукционов №№ 0195100000217000011, 0195100000217000031, 0195100000217000049, 0195100000217000050 на поставку лекарственных препаратов Интерферон бета-1a раствор для подкожного введения 22 мкг (6 млн МЕ) и Интерферон бета-1a раствор для подкожного введения 44 мкг (12 млн МЕ) победителем аукционов признано ООО «БИОТЭК».Государственные контракты со стороны Государственного заказчика (Министерства здравоохранения Российской Федерации) были подписаны 05.04.2017 г., 06.04.2017г., 12.04.2017 г. и 07.04.2017 г. соответственноПо результатам подведения итогов электронного аукциона № 0195100000217000046 на поставку лекарственного препарата Иматиниб капсулы и/или таблетки, покрытые оболочкой, и/или плёночной оболочкой 100 мг победителем аукциона признано ООО «БИОТЭК».Государственный контракт со стороны Государственного заказчика (Министерства здравоохранения Российской Федерации) был подписан 18.04.2017 г.Общая сумма контрактов составила 4 602 394 536,93 руб.Источник: пресс-релиз ООО «БИОТЭК».



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