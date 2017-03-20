Компания Shire приблизилась к регистрации ЛС против наследственного ангионевротического отека

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Главная / Новости медицины и фармации
19.05.2017 17:26
Компания Shire приблизилась к регистрации ЛС против наследственного ангионевротического отекаЛекарственный препарат ланаделумаб (lanadelumab) компании Shire успешно прошел клинические исследования среди пациентов с наследственным ангионевротическим отеком. В случае регистрации перспективного ЛС, его годовые продажи составят более 2 млрд долларов, пишет Reuters.
В рамках клинических исследований было показано, что при введении ланаделумаба (150 мг или 300 мг каждые 4 недели или 300 мг каждые 2 недели) наблюдалось статистически значимое сокращение частоты отеков кожи и слизистых оболочек дыхательных путей, желудочно-кишечного и урогенитального трактов, по сравнению с плацебо. Наиболее благоприятный эффект наблюдался при введении 300 мг препарата (один раз в 2 недели), показатель числа отеков сокращался на 87%.
Права на перспективный ланаделумаб (моноклональное антитело, ингибитор тканевого калликреина) компания Shire получила благодаря приобретению биотехнологической компании Dyax за 5,9 млрд долларов в 2016 году. Ожидается, что Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) зарегистрирует ланаделумаб в конце 2017 – начале 2018 года.
Ключевые слова: Shire
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