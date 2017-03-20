Строительство фармзавода в Оболенске завершится в начале 2019 года Строительство завода фармацевтической компании АО «Оболенское» ведется в соответствии с графиком работ. Запуск предприятия по выпуску твердых лекарственных форм запланирован на первый квартал 2019 года,



В новых помещениях будут установлены три производственные линии получения гранулята, а также таблетирования, наполнения капсул, покрытия таблеток, первичной и вторичной упаковки. Общая площадь объекта - 20413 квадратных метров. Завод по производству твердых лекарственных форм начали строить в марте 2017 года.



Разрешение на строительство фармзавода в Оболенске было выдано в декабре 2016 года. Тогда сообщалось, что в подготовку производственной площадки будет вложено 2,5 млрд рублей.



АО «Оболенское» занимается производством лекарственных препаратов по программе импортозамещения с 1995 года. Продукция компании поставляется во все регионы России по региональным и федеральным программам обязательного лекарственного обеспечения, а также централизованным госпитальным закупкам. По данным DSM Group за 2015 год, АО «Оболенское» вошло в топ-10 быстрорастущий фармкомпаний России.



Ключевые слова: Строительство завода фармацевтической компании АО «Оболенское» ведется в соответствии с графиком работ. Запуск предприятия по выпуску твердых лекарственных форм запланирован на первый квартал 2019 года, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора В новых помещениях будут установлены три производственные линии получения гранулята, а также таблетирования, наполнения капсул, покрытия таблеток, первичной и вторичной упаковки. Общая площадь объекта - 20413 квадратных метров. Завод по производству твердых лекарственных форм начали строить в марте 2017 года.Разрешение на строительство фармзавода в Оболенске было выдано в декабре 2016 года. Тогда сообщалось, что в подготовку производственной площадки будет вложено 2,5 млрд рублей.АО «Оболенское» занимается производством лекарственных препаратов по программе импортозамещения с 1995 года. Продукция компании поставляется во все регионы России по региональным и федеральным программам обязательного лекарственного обеспечения, а также централизованным госпитальным закупкам. По данным DSM Group за 2015 год, АО «Оболенское» вошло в топ-10 быстрорастущий фармкомпаний России.Ключевые слова: АО «Оболенское»









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Строительство фармзавода в Оболенске завершится в начале 2019 года АО «Оболенское» закончит строительство новой производственной площадки по выпуску твердых лекарственных форм в первом квартале 2019 года. В новых помещениях будут установлены три производственные линии получения гранулята, а также таблетирования, наполнения капсул, покрытия таблеток, первичной и вторичной упаковки.

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