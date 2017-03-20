Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

19.05.2017 15:21

В СЕНТЯБРЕ ПРОЙДЕТ I МОСКОВСКИЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

Приглашаем Вас принять участие в работе I Московского конгресса кардиологов, который состоится 21-22 сентября 2017 года в Здании Правительства Москвы.

Патронат:

- Департамент здравоохранения города Москвы;
- Центр Атеротромбоза ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ;
- Университетская клиника кардиологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ;
Патронат Департамента здравоохранения города Москвы заявлен в соответствии с Приказом от 24.12.2014 № 1115-р «Об организации проведения конгрессно-выставочных мероприятий под патронатом Департамента здравоохранения города Москвы».

Цель конгресса:
- повышение профессионального уровня и квалификации врачей кардиологов;
- обсуждение актуальных вопросов кардиологии с ведущими мировыми специалистами;
- совершенствование качества оказания специализированной медицинской помощи пациентам с кардиологическими заболеваниями как на амбулаторном, так и на госпитальном этапе;
- обсуждение острых вопросов на стыке специальностей: неврологии, эндокринологии, гематологии и др.;
- внедрение новых современных медицинских технологий в практическое здравоохранение.

Организационно-технический исполнитель:
Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»

Докладчики и аудитория:
В работе конгресса примут участие ведущие мировые, в том числе российские специалисты по клинической и фундаментальной кардиологии, а также по ряду смежных специальностей (неврологии, эндокринологии, гематологии).

Основные направления:
- кардиология в реальной клинической практике;
- вопросы фундаментальной кардиологии: от науки к практике;
- лечение инсультов: дружба кардиологов и неврологов;
- актуальные вопросы неотложной кардиологии.

Председатель оргкомитета:
Васильева Елена Юрьевна - д.м.н., профессор. Главный внештатный специалист кардиолог Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель центра атеротромбоза и главный
врач ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», заведующая лабораторией атеротромбоза
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ.

Выставочная экспозиция:
В рамках конгресса организуется тематическая выставочная экспозиция производителей
и дистрибьюторов.

Организована on-line трансляция конференции на сайте www.imfd.ru


Время проведения: 21 и 22 сентября 2017 г. с 9.00 до 18.00.

Адрес проведения: Здание Правительства Москвы (г. Москва, ул. Новый Арбат, 36).


Посещение конгресса свободное
Материалы Конгресса предоставляются при регистрации
Вход по пригласительным билетам

Ключевые слова: анонс


Последние новости

19.05.2017 15:57

Строительство фармзавода в Оболенске завершится в начале 2019 года

АО «Оболенское» закончит строительство новой производственной площадки по выпуску твердых лекарственных форм в первом квартале 2019 года. В новых помещениях будут установлены три производственные линии получения гранулята, а также таблетирования, наполнения капсул, покрытия таблеток, первичной и вторичной упаковки.

19.05.2017 14:58

«Ростех» и «Р-Фарм» будут вместе выпускать препараты для лечения ВИЧ-инфекции

«Нацимбио», входящая в госкорпорацию «Ростех» и «Р-Фарм» создали совместное предприятие по производству антиретровирусных препаратов. Регистрационные удостоверения для него передаются компанией «Р-Фарм».

19.05.2017 13:31

Меполизумаб оказался эффективен против редкого иммунного заболевания

Моноклональное антитело меполизумаб разработки GSK продемонстрировало эффективность при лечении эозинофильного  гранулематоза с полиангиитом – редкого некронизирующего васкулита малых и средних сосудов.

19.05.2017 12:21

На пост главы Teva может быть назначен иностранец

Главным кандидатом на должность исполнительного директора израильской Teva оказался иностранец. Место главы Teva пустует с февраля 2017 года, когда уволился Эрез Вигодман (Erez Vigodman), руководивший деятельностью компании с 2014 года.

19.05.2017 11:04

Сетевой сегмент российской фармрозницы ждет стагнация развития

Сетевой сегмент российской фармрозницы в 2017 г. исчерпает ресурсы развития, прогнозирует аналитическая компания RNC Pharma. Основные инструменты роста, которые были задействованы в развитии фармрозницы в недавнем прошлом, сейчас либо полностью не эффективны, либо очень близки к порогу целесообразности.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks