В СЕНТЯБРЕ ПРОЙДЕТ I МОСКОВСКИЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ

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Главная / Новости медицины и фармации
19.05.2017 15:21
В СЕНТЯБРЕ ПРОЙДЕТ I МОСКОВСКИЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВПриглашаем Вас принять участие в работе I Московского конгресса кардиологов, который состоится 21-22 сентября 2017 года в Здании Правительства Москвы.
Патронат:
- Департамент здравоохранения города Москвы;
- Центр Атеротромбоза ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ;
- Университетская клиника кардиологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ;
Патронат Департамента здравоохранения города Москвы заявлен в соответствии с Приказом от 24.12.2014 № 1115-р «Об организации проведения конгрессно-выставочных мероприятий под патронатом Департамента здравоохранения города Москвы».
Цель конгресса:
- повышение профессионального уровня и квалификации врачей кардиологов;
- обсуждение актуальных вопросов кардиологии с ведущими мировыми специалистами;
- совершенствование качества оказания специализированной медицинской помощи пациентам с кардиологическими заболеваниями как на амбулаторном, так и на госпитальном этапе;
- обсуждение острых вопросов на стыке специальностей: неврологии, эндокринологии, гематологии и др.;
- внедрение новых современных медицинских технологий в практическое здравоохранение.
Организационно-технический исполнитель:
Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»
Докладчики и аудитория:
В работе конгресса примут участие ведущие мировые, в том числе российские специалисты по клинической и фундаментальной кардиологии, а также по ряду смежных специальностей (неврологии, эндокринологии, гематологии).
Основные направления:
- кардиология в реальной клинической практике;
- вопросы фундаментальной кардиологии: от науки к практике;
- лечение инсультов: дружба кардиологов и неврологов;
- актуальные вопросы неотложной кардиологии.
Председатель оргкомитета:
Васильева Елена Юрьевна - д.м.н., профессор. Главный внештатный специалист кардиолог Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель центра атеротромбоза и главный
врач ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», заведующая лабораторией атеротромбоза
ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ.
Выставочная экспозиция:
В рамках конгресса организуется тематическая выставочная экспозиция производителей
и дистрибьюторов.
Организована on-line трансляция конференции на сайте www.imfd.ru
Время проведения: 21 и 22 сентября 2017 г. с 9.00 до 18.00.
Адрес проведения: Здание Правительства Москвы (г. Москва, ул. Новый Арбат, 36).
Посещение конгресса свободное
Материалы Конгресса предоставляются при регистрации
Вход по пригласительным билетам
Ключевые слова: анонс
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