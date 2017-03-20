В СЕНТЯБРЕ ПРОЙДЕТ I МОСКОВСКИЙ КОНГРЕСС КАРДИОЛОГОВ Приглашаем Вас принять участие в работе I Московского конгресса кардиологов, который состоится 21-22 сентября 2017 года в Здании Правительства Москвы.



Патронат:



- Департамент здравоохранения города Москвы;

- Центр Атеротромбоза ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ;

- Университетская клиника кардиологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ;

Патронат Департамента здравоохранения города Москвы заявлен в соответствии с Приказом от 24.12.2014 № 1115-р «Об организации проведения конгрессно-выставочных мероприятий под патронатом Департамента здравоохранения города Москвы».



Цель конгресса:

- повышение профессионального уровня и квалификации врачей кардиологов;

- обсуждение актуальных вопросов кардиологии с ведущими мировыми специалистами;

- совершенствование качества оказания специализированной медицинской помощи пациентам с кардиологическими заболеваниями как на амбулаторном, так и на госпитальном этапе;

- обсуждение острых вопросов на стыке специальностей: неврологии, эндокринологии, гематологии и др.;

- внедрение новых современных медицинских технологий в практическое здравоохранение.



Организационно-технический исполнитель:

Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»



Докладчики и аудитория:

В работе конгресса примут участие ведущие мировые, в том числе российские специалисты по клинической и фундаментальной кардиологии, а также по ряду смежных специальностей (неврологии, эндокринологии, гематологии).



Основные направления:

- кардиология в реальной клинической практике;

- вопросы фундаментальной кардиологии: от науки к практике;

- лечение инсультов: дружба кардиологов и неврологов;

- актуальные вопросы неотложной кардиологии.



Председатель оргкомитета:

Васильева Елена Юрьевна - д.м.н., профессор. Главный внештатный специалист кардиолог Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель центра атеротромбоза и главный

врач ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», заведующая лабораторией атеротромбоза

ФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ.



Выставочная экспозиция:

В рамках конгресса организуется тематическая выставочная экспозиция производителей

и дистрибьюторов.



Организована on-line трансляция конференции на сайте





Время проведения: 21 и 22 сентября 2017 г. с 9.00 до 18.00.



Адрес проведения: Здание Правительства Москвы (г. Москва, ул. Новый Арбат, 36).





Посещение конгресса свободное

Материалы Конгресса предоставляются при регистрации

Вход по пригласительным билетам



Ключевые слова: Приглашаем Вас принять участие в работе I Московского конгресса кардиологов, который состоится 21-22 сентября 2017 года в Здании Правительства Москвы.Патронат:- Департамент здравоохранения города Москвы;- Центр Атеротромбоза ГБУЗ ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ;- Университетская клиника кардиологии ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова МЗ РФ;Патронат Департамента здравоохранения города Москвы заявлен в соответствии с Приказом от 24.12.2014 № 1115-р «Об организации проведения конгрессно-выставочных мероприятий под патронатом Департамента здравоохранения города Москвы».Цель конгресса:- повышение профессионального уровня и квалификации врачей кардиологов;- обсуждение актуальных вопросов кардиологии с ведущими мировыми специалистами;- совершенствование качества оказания специализированной медицинской помощи пациентам с кардиологическими заболеваниями как на амбулаторном, так и на госпитальном этапе;- обсуждение острых вопросов на стыке специальностей: неврологии, эндокринологии, гематологии и др.;- внедрение новых современных медицинских технологий в практическое здравоохранение.Организационно-технический исполнитель:Информационно-выставочное агентство «ИнфоМедФарм Диалог»Докладчики и аудитория:В работе конгресса примут участие ведущие мировые, в том числе российские специалисты по клинической и фундаментальной кардиологии, а также по ряду смежных специальностей (неврологии, эндокринологии, гематологии).Основные направления:- кардиология в реальной клинической практике;- вопросы фундаментальной кардиологии: от науки к практике;- лечение инсультов: дружба кардиологов и неврологов;- актуальные вопросы неотложной кардиологии.Председатель оргкомитета:Васильева Елена Юрьевна - д.м.н., профессор. Главный внештатный специалист кардиолог Департамента здравоохранения города Москвы, руководитель центра атеротромбоза и главныйврач ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ», заведующая лабораторией атеротромбозаФГБОУ ВО «МГМСУ им. А.И. Евдокимова» МЗ РФ.Выставочная экспозиция:В рамках конгресса организуется тематическая выставочная экспозиция производителейи дистрибьюторов.Организована on-line трансляция конференции на сайте www.imfd.ru Время проведения: 21 и 22 сентября 2017 г. с 9.00 до 18.00.Адрес проведения: Здание Правительства Москвы (г. Москва, ул. Новый Арбат, 36).Посещение конгресса свободноеМатериалы Конгресса предоставляются при регистрацииВход по пригласительным билетамКлючевые слова: анонс









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