«Ростех» и «Р-Фарм» будут вместе выпускать препараты для лечения ВИЧ-инфекции «Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, и российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству антиретровирусных препаратов. Регистрационные удостоверения для него передаются компанией «Р-Фарм», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.



«Сегодня существует острая необходимость в увеличении доли доступных российских АРВ-препаратов в общем объеме закупаемых лекарств для расширения охвата пациентов терапией. Совместный проект с компанией «Р-Фарм», обладающей большой экспертизой в области производства АРВ-препаратов, позволит без перебоев поставлять эффективные и доступные лекарства всем нуждающимся», – заявила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.



Планируется, что до конца третьего квартала 2017 года стороны заключат обязывающие соглашения о создании СП, первая продукция будет выпущена до конца года.



Ключевые слова: Р-Фарм «Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, и российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству антиретровирусных препаратов. Регистрационные удостоверения для него передаются компанией «Р-Фарм», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.«Сегодня существует острая необходимость в увеличении доли доступных российских АРВ-препаратов в общем объеме закупаемых лекарств для расширения охвата пациентов терапией. Совместный проект с компанией «Р-Фарм», обладающей большой экспертизой в области производства АРВ-препаратов, позволит без перебоев поставлять эффективные и доступные лекарства всем нуждающимся», – заявила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.Планируется, что до конца третьего квартала 2017 года стороны заключат обязывающие соглашения о создании СП, первая продукция будет выпущена до конца года.Ключевые слова: Нацимбио









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«Ростех» и «Р-Фарм» будут вместе выпускать препараты для лечения ВИЧ-инфекции «Нацимбио», входящая в госкорпорацию «Ростех» и «Р-Фарм» создали совместное предприятие по производству антиретровирусных препаратов. Регистрационные удостоверения для него передаются компанией «Р-Фарм».

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