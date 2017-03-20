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Главная / Новости медицины и фармации
19.05.2017 14:58
«Ростех» и «Р-Фарм» будут вместе выпускать препараты для лечения ВИЧ-инфекции«Национальная иммунобиологическая компания», входящая в госкорпорацию Ростех, и российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» подписали соглашение о создании совместного предприятия по производству антиретровирусных препаратов. Регистрационные удостоверения для него передаются компанией «Р-Фарм», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.
«Сегодня существует острая необходимость в увеличении доли доступных российских АРВ-препаратов в общем объеме закупаемых лекарств для расширения охвата пациентов терапией. Совместный проект с компанией «Р-Фарм», обладающей большой экспертизой в области производства АРВ-препаратов, позволит без перебоев поставлять эффективные и доступные лекарства всем нуждающимся», – заявила генеральный директор «Нацимбио» Марьям Хубиева.
Планируется, что до конца третьего квартала 2017 года стороны заключат обязывающие соглашения о создании СП, первая продукция будет выпущена до конца года.
Ключевые слова: Нацимбио, Р-Фарм
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