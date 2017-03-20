Меполизумаб оказался эффективен против редкого иммунного заболевания Включение меполизумаба (mepolizumab) в стандартную терапию эозинофильного гранулематоза с полиангиитом (ЭГПА - ранее известного как синдром Черджа – Стросс) значительно повышает эффективность лечения пациентов с этим редким иммунным заболеванием,



Клинические исследования III фазы продемонстрировали эффективность нового метода терапии, разработанного компанией GSK. На сегодняшний день меполизумаб (момноклональное антитело к интерлейкину-5 (IL-5), стимулирующему рост и активность эозинофилов) уже зарегистрирован на территории США для лечения эозинофильной астмы тяжелой степени.



В клинических исследованиях приняли участие 136 пациентов, не отвечающих на стандартную терапию. В течение одного года половина участников КИ получали инъекции меполизумаба (один раз в 4 недели), а половина – плацебо. Ремиссия продолжительностью минимум 24 недели наблюдалась у 28% пациентов из группы меполизумаба, и только у 3% - из группы плацебо. Около половины пациентов, получавших меполизумаб, не достигли ремиссии в рамках КИ, тем не менее в плацебо-группе этот показатель составил 81%.



Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом



Ключевые слова: Включение меполизумаба (mepolizumab) в стандартную терапию эозинофильного гранулематоза с полиангиитом (ЭГПА - ранее известного как синдром Черджа – Стросс) значительно повышает эффективность лечения пациентов с этим редким иммунным заболеванием, говорится на сайте NIH Клинические исследования III фазы продемонстрировали эффективность нового метода терапии, разработанного компанией GSK. На сегодняшний день меполизумаб (момноклональное антитело к интерлейкину-5 (IL-5), стимулирующему рост и активность эозинофилов) уже зарегистрирован на территории США для лечения эозинофильной астмы тяжелой степени.В клинических исследованиях приняли участие 136 пациентов, не отвечающих на стандартную терапию. В течение одного года половина участников КИ получали инъекции меполизумаба (один раз в 4 недели), а половина – плацебо. Ремиссия продолжительностью минимум 24 недели наблюдалась у 28% пациентов из группы меполизумаба, и только у 3% - из группы плацебо. Около половины пациентов, получавших меполизумаб, не достигли ремиссии в рамках КИ, тем не менее в плацебо-группе этот показатель составил 81%.Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом является некронизирующим васкулитом малых и средних сосудов, с развитием экстраваскулярных гранулем, эозинофилии и эозинофильной инфильтрации тканей. Развитие может быть опосредовано аллергическим механизмом с прямым повреждением тканей эозинофилами и продуктами деградации нейтрофилов. Активация Т-лимфоцитов, вероятно, способствует поддержанию эозинофильного воспаления. Основой лечения в настоящее время является системная терапия глюкокортикоидами. Однако монотерапия кортикостероидами часто не поддерживает ремиссию, даже при отсутствии неблагоприятных прогностических факторов.Ключевые слова: GSK









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