Меполизумаб оказался эффективен против редкого иммунного заболевания

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Главная / Новости медицины и фармации
19.05.2017 13:31
Меполизумаб оказался эффективен против редкого иммунного заболеванияВключение меполизумаба (mepolizumab) в стандартную терапию эозинофильного гранулематоза с полиангиитом (ЭГПА - ранее известного как синдром Черджа – Стросс) значительно повышает эффективность лечения пациентов с этим редким иммунным заболеванием, говорится на сайте NIH.
Клинические исследования III фазы продемонстрировали эффективность нового метода терапии, разработанного компанией GSK. На сегодняшний день меполизумаб (момноклональное антитело к интерлейкину-5 (IL-5), стимулирующему рост и активность эозинофилов) уже зарегистрирован на территории США для лечения эозинофильной астмы тяжелой степени.
В клинических исследованиях приняли участие 136 пациентов, не отвечающих на стандартную терапию. В течение одного года половина участников КИ получали инъекции меполизумаба (один раз в 4 недели), а половина – плацебо. Ремиссия продолжительностью минимум 24 недели наблюдалась у 28% пациентов из группы меполизумаба, и только у 3% - из группы плацебо. Около половины пациентов, получавших меполизумаб, не достигли ремиссии в рамках КИ, тем не менее в плацебо-группе этот показатель составил 81%.
Эозинофильный гранулематоз с полиангиитом является некронизирующим васкулитом малых и средних сосудов, с развитием экстраваскулярных гранулем, эозинофилии и эозинофильной инфильтрации тканей. Развитие может быть опосредовано аллергическим механизмом с прямым повреждением тканей эозинофилами и продуктами деградации нейтрофилов. Активация Т-лимфоцитов, вероятно, способствует поддержанию эозинофильного воспаления. Основой лечения в настоящее время является системная терапия глюкокортикоидами. Однако монотерапия кортикостероидами часто не поддерживает ремиссию, даже при отсутствии неблагоприятных прогностических факторов.
Ключевые слова: GSK
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