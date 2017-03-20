Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

19.05.2017 12:21

На пост главы Teva может быть назначен иностранец

Основным кандидатом на пост исполнительного директора израильской фармкомпании Teva стал иностранец. Место главы Teva пустует с февраля 2017 года, когда уволился Эрез Вигодман (Erez Vigodman), руководивший деятельностью компании с 2014 года, информирует Reuters.

Вместе с новым исполнительным директором совет директоров Teva выбирает финансового директора, так как Эяль Дешех (Eyal Desheh) намерен уйти со своей должности в конце июня. Сейчас рассматривается три кандидата на пост финансового директора, но совет директоров настаивает, что в случае назначения иностранца на должность исполнительного директора, руководителем финансовой деятельности компании должен стать гражданин Израиля.

По словам председателя совета директоров Teva Сола Барера (Sol Barer), компания ищет специалиста мирового уровня с большим опытом работы в фармотрасли и крупнейших фармацевтических компаниях.

Ключевые слова: Teva


Последние новости

19.05.2017 13:31

Меполизумаб оказался эффективен против редкого иммунного заболевания

Моноклональное антитело меполизумаб разработки GSK продемонстрировало эффективность при лечении эозинофильного  гранулематоза с полиангиитом – редкого некронизирующего васкулита малых и средних сосудов.

19.05.2017 12:21

На пост главы Teva может быть назначен иностранец

Главным кандидатом на должность исполнительного директора израильской Teva оказался иностранец. Место главы Teva пустует с февраля 2017 года, когда уволился Эрез Вигодман (Erez Vigodman), руководивший деятельностью компании с 2014 года.

19.05.2017 11:04

Сетевой сегмент российской фармрозницы ждет стагнация развития

Сетевой сегмент российской фармрозницы в 2017 г. исчерпает ресурсы развития, прогнозирует аналитическая компания RNC Pharma. Основные инструменты роста, которые были задействованы в развитии фармрозницы в недавнем прошлом, сейчас либо полностью не эффективны, либо очень близки к порогу целесообразности.

18.05.2017 16:49

Власти Индии нашли нарушения в деятельности 65 фармкомпаний

Регуляторные органы Индии потребовали у 65 местных и международных фармкомпаний предоставить объяснения по вопросу продажи без соответствующего разрешения новых форм комбинированных лекарственных препаратов.

18.05.2017 14:44

Компания Biogen лицензировала новый препарат для лечения инсульта

Biogen выкупила у Remedy Pharmaceuticals права на экспериментальный препарат для лечения обширного полушарного инсульта. КИ II фазы показали, что применение экспериментального ЛС на 25% снижает летальность (показатель в плацебо-группе – 7%).

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks