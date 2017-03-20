На пост главы Teva может быть назначен иностранец

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Главная / Новости медицины и фармации
19.05.2017 12:21
На пост главы Teva может быть назначен иностранецОсновным кандидатом на пост исполнительного директора израильской фармкомпании Teva стал иностранец. Место главы Teva пустует с февраля 2017 года, когда уволился Эрез Вигодман (Erez Vigodman), руководивший деятельностью компании с 2014 года, информирует Reuters.
Вместе с новым исполнительным директором совет директоров Teva выбирает финансового директора, так как Эяль Дешех (Eyal Desheh) намерен уйти со своей должности в конце июня. Сейчас рассматривается три кандидата на пост финансового директора, но совет директоров настаивает, что в случае назначения иностранца на должность исполнительного директора, руководителем финансовой деятельности компании должен стать гражданин Израиля.
По словам председателя совета директоров Teva Сола Барера (Sol Barer), компания ищет специалиста мирового уровня с большим опытом работы в фармотрасли и крупнейших фармацевтических компаниях.
Ключевые слова: Teva
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