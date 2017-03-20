Сетевой сегмент российской фармрозницы ждет стагнация развития Аналитическая компания RNC Pharma прогнозирует, что сетевой сегмент российской фармрозницы в 2017 г. исчерпает ресурсы количественного развития. По мнению экспертов, основные инструменты роста, которые были задействованы в развитии фармрозницы в недавнем прошлом, сейчас либо полностью не эффективны, либо очень близки к порогу целесообразности.



В материале, поступившем в редакцию Remedium, говорится, что спрос на лекарственные препараты медленно, но восстанавливается, причем как за счет роста натурального объема потребления, так и в результате переключения потребителей на приобретение более дорогостоящих медикаментов. С другой стороны, имеющаяся положительная динамика, в силу объективных причин не может служить базой ни для количественного, ни для качественного развития отрасли.



«Уже практически невозможно найти подходящее по площади и условиям аренды помещение в местах с достаточным уровнем трафика. Определенные возможности здесь, правда, открывают глобальные инвестиционные программы, скажем проект реновации в Москве, но даже при всей масштабности данных проектов, эти истории сугубо локальные. Схожие перспективы открывает сейчас сход с дистанции некогда крупных аптечных сетей в отдельных регионах, скажем в Санкт-Петербурге. Возможности ценовой конкуренции тоже близки к исчерпанию, сейчас подразделения-дискаунтеры в своем составе имеет фактически каждая уважающая себя аптечная сеть, а переступать грань ценовой войны в текущих условиях себе дороже», - подчеркивают в RNC Pharma.



Между тем интерес к фармрынку со стороны нефармацевтической розницы обещает в обозримой перспективе серьезное усиление конкуренции, так что фармритейлу в ближайшие пару лет придётся очень серьезно озаботиться поиском новых драйверов развития. Впрочем, в случае масштабного развертывания аптечных проектов X5 и «Магнита», совсем без потерь, обойтись будет едва ли возможно.



Ключевые слова: Фармацевтический рынок, аптеки Аналитическая компания RNC Pharma прогнозирует, что сетевой сегмент российской фармрозницы в 2017 г. исчерпает ресурсы количественного развития. По мнению экспертов, основные инструменты роста, которые были задействованы в развитии фармрозницы в недавнем прошлом, сейчас либо полностью не эффективны, либо очень близки к порогу целесообразности.В материале, поступившем в редакцию Remedium, говорится, что спрос на лекарственные препараты медленно, но восстанавливается, причем как за счет роста натурального объема потребления, так и в результате переключения потребителей на приобретение более дорогостоящих медикаментов. С другой стороны, имеющаяся положительная динамика, в силу объективных причин не может служить базой ни для количественного, ни для качественного развития отрасли.«Уже практически невозможно найти подходящее по площади и условиям аренды помещение в местах с достаточным уровнем трафика. Определенные возможности здесь, правда, открывают глобальные инвестиционные программы, скажем проект реновации в Москве, но даже при всей масштабности данных проектов, эти истории сугубо локальные. Схожие перспективы открывает сейчас сход с дистанции некогда крупных аптечных сетей в отдельных регионах, скажем в Санкт-Петербурге. Возможности ценовой конкуренции тоже близки к исчерпанию, сейчас подразделения-дискаунтеры в своем составе имеет фактически каждая уважающая себя аптечная сеть, а переступать грань ценовой войны в текущих условиях себе дороже», - подчеркивают в RNC Pharma.Между тем интерес к фармрынку со стороны нефармацевтической розницы обещает в обозримой перспективе серьезное усиление конкуренции, так что фармритейлу в ближайшие пару лет придётся очень серьезно озаботиться поиском новых драйверов развития. Впрочем, в случае масштабного развертывания аптечных проектов X5 и «Магнита», совсем без потерь, обойтись будет едва ли возможно.Ключевые слова: RNC Pharma









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Сетевой сегмент российской фармрозницы ждет стагнация развития Сетевой сегмент российской фармрозницы в 2017 г. исчерпает ресурсы развития, прогнозирует аналитическая компания RNC Pharma. Основные инструменты роста, которые были задействованы в развитии фармрозницы в недавнем прошлом, сейчас либо полностью не эффективны, либо очень близки к порогу целесообразности.

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