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 Главная / Новости медицины и фармации

19.05.2017 10:35

12-й Конгресс Профессиональной ассоциации андрологов России

С 24 по 27 мая 2017 года в Сочи состоится 12-й Конгресс Профессиональной ассоциации андрологов России. В прошлом году ПААР исполнилось 20 лет. За это время совместными усилиями специалистам, увлеченным своим делом, удалось сформировать в России уникальное направление медицинской науки и практики, которое включает в себя изучение мужской анатомии и физиологии, заболеваний мужской половой сферы, методы их лечения.

Сегодня андрологическая урология – это неотъемлемая часть урологии, призванная повысить качество жизни мужского населения. Все больше медиков посвящают себя работе в данной сфере. Сформировался особый пул врачей-андрологов, среди которых как молодые специалисты, так и почетные профессора и академики. Ежегодно они проводят свои профессиональные встречи на Черноморском побережье.
Программа Конгрессов ПААР включает в себя секционные заседания, мастер-классы, дискуссии, сателлитные симпозиумы. Специалисты обсуждают актуальные методы диагностики и лечения онкоурологических заболеваний, мужского бесплодия, анализируют возможности лучевой диагностики, интервенционных методов и фармакотерапии в андрологической урологии.
 
Есть и ряд новых направлений, уникальных тематик, которые требуют особого внимания. В их числе инновации в генитальной хирургии и особенности их применения. Особое внимание будет уделено нейроандрологии – направлению, которое составляет 50% андрологии и занимается проблемами, связанными с мочеиспусканием. Пришло время выходить и на новый уровень дискуссии на тему мужского бесплодия, рассматривать возможность внедрения современных технологий лечения.

Ключевые темы:
•    Андрологическая урология
•    Мужское здоровье
•    Мужское бесплодие
•    Онкоандрология
•    Нейроандрология
•    Болезни полового члена
•    Фармакотерапия в андрологии
•    Hi-tech в андрологической урологии

Важной составляющей Конгресса является выставка-презентация технических и научных инноваций в сфере андрологической урологии, в рамках которой российские и зарубежные компании демонстрируют современное оборудование, препараты для лечения заболеваний в области уроандрологии, новинки фармацевтики, специализированную литературу.
Организаторы: Профессиональной ассоциацией андрологов России при поддержке Российского общества урологов.
Подробная информация и регистрация: www.icongress-paar.ru

Вопросы, связанные с участием в Конгрессе:
Контактное лицо – Инна Фисенко
E-mail: icongress-paar@ctogroup.ru
Тел.: +7 (495) 960-21-90, доб. 194


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