12-й Конгресс Профессиональной ассоциации андрологов России С 24 по 27 мая 2017 года в Сочи состоится 12-й Конгресс Профессиональной ассоциации андрологов России. В прошлом году ПААР исполнилось 20 лет. За это время совместными усилиями специалистам, увлеченным своим делом, удалось сформировать в России уникальное направление медицинской науки и практики, которое включает в себя изучение мужской анатомии и физиологии, заболеваний мужской половой сферы, методы их лечения.



Сегодня андрологическая урология – это неотъемлемая часть урологии, призванная повысить качество жизни мужского населения. Все больше медиков посвящают себя работе в данной сфере. Сформировался особый пул врачей-андрологов, среди которых как молодые специалисты, так и почетные профессора и академики. Ежегодно они проводят свои профессиональные встречи на Черноморском побережье.

Программа Конгрессов ПААР включает в себя секционные заседания, мастер-классы, дискуссии, сателлитные симпозиумы. Специалисты обсуждают актуальные методы диагностики и лечения онкоурологических заболеваний, мужского бесплодия, анализируют возможности лучевой диагностики, интервенционных методов и фармакотерапии в андрологической урологии.



Есть и ряд новых направлений, уникальных тематик, которые требуют особого внимания. В их числе инновации в генитальной хирургии и особенности их применения. Особое внимание будет уделено нейроандрологии – направлению, которое составляет 50% андрологии и занимается проблемами, связанными с мочеиспусканием. Пришло время выходить и на новый уровень дискуссии на тему мужского бесплодия, рассматривать возможность внедрения современных технологий лечения.



Ключевые темы:

• Андрологическая урология

• Мужское здоровье

• Мужское бесплодие

• Онкоандрология

• Нейроандрология

• Болезни полового члена

• Фармакотерапия в андрологии

• Hi-tech в андрологической урологии



Важной составляющей Конгресса является выставка-презентация технических и научных инноваций в сфере андрологической урологии, в рамках которой российские и зарубежные компании демонстрируют современное оборудование, препараты для лечения заболеваний в области уроандрологии, новинки фармацевтики, специализированную литературу.

Организаторы: Профессиональной ассоциацией андрологов России при поддержке Российского общества урологов.

Подробная информация и регистрация:



Вопросы, связанные с участием в Конгрессе:

Контактное лицо – Инна Фисенко

E-mail:

Тел.: +7 (495) 960-21-90, доб. 194

С 24 по 27 мая 2017 года в Сочи состоится 12-й Конгресс Профессиональной ассоциации андрологов России. В прошлом году ПААР исполнилось 20 лет. За это время совместными усилиями специалистам, увлеченным своим делом, удалось сформировать в России уникальное направление медицинской науки и практики, которое включает в себя изучение мужской анатомии и физиологии, заболеваний мужской половой сферы, методы их лечения.Сегодня андрологическая урология – это неотъемлемая часть урологии, призванная повысить качество жизни мужского населения. Все больше медиков посвящают себя работе в данной сфере. Сформировался особый пул врачей-андрологов, среди которых как молодые специалисты, так и почетные профессора и академики. Ежегодно они проводят свои профессиональные встречи на Черноморском побережье.Программа Конгрессов ПААР включает в себя секционные заседания, мастер-классы, дискуссии, сателлитные симпозиумы. Специалисты обсуждают актуальные методы диагностики и лечения онкоурологических заболеваний, мужского бесплодия, анализируют возможности лучевой диагностики, интервенционных методов и фармакотерапии в андрологической урологии.Есть и ряд новых направлений, уникальных тематик, которые требуют особого внимания. В их числе инновации в генитальной хирургии и особенности их применения. Особое внимание будет уделено нейроандрологии – направлению, которое составляет 50% андрологии и занимается проблемами, связанными с мочеиспусканием. Пришло время выходить и на новый уровень дискуссии на тему мужского бесплодия, рассматривать возможность внедрения современных технологий лечения.Ключевые темы:• Андрологическая урология• Мужское здоровье• Мужское бесплодие• Онкоандрология• Нейроандрология• Болезни полового члена• Фармакотерапия в андрологии• Hi-tech в андрологической урологииВажной составляющей Конгресса является выставка-презентация технических и научных инноваций в сфере андрологической урологии, в рамках которой российские и зарубежные компании демонстрируют современное оборудование, препараты для лечения заболеваний в области уроандрологии, новинки фармацевтики, специализированную литературу.Организаторы: Профессиональной ассоциацией андрологов России при поддержке Российского общества урологов.Подробная информация и регистрация: www.icongress-paar.ru Вопросы, связанные с участием в Конгрессе:Контактное лицо – Инна ФисенкоE-mail: icongress-paar@ctogroup.ru Тел.: +7 (495) 960-21-90, доб. 194









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