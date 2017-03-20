Компания Biogen лицензировала новый препарат для лечения инсульта Американская биотехнологическая компания Biogen лицензировала у компании Remedy Pharmaceuticals экспериментальный препарат Сирара (глибурид для внутривенного введения) для лечения обширного полушарного инсульта. В случае регистрации, данное лекарственное средство станет первым одобренным за 20 лет методом лечения данного заболевания, пишет



В настоящее время глибурид для внутривенного введения находится на этапе клинических исследований III фазы. В компании заявили, что перспективный препарат может стать первым в своем классе, позволяющим в значительной степени улучшить исход заболевания.



Клинические исследования II фазы показали, что применение экспериментального ЛС на 25% снижает летальность обширного полушарного инсульта (аналогичный показатель в плацебо-группе – 7%). Тем не менее, авторы испытаний отмечают, что глибурид для внутривенного введения не смог продемонстрировать эффективность в сокращении числа оперативных вмешательств.



В современной медицинской практике глибурид (производное сульфонилмочевины II поколения) в таблетированной форме успешно используется при терапии сахарного диабета 2 типа.



Ключевые слова: инсульт Американская биотехнологическая компания Biogen лицензировала у компании Remedy Pharmaceuticals экспериментальный препарат Сирара (глибурид для внутривенного введения) для лечения обширного полушарного инсульта. В случае регистрации, данное лекарственное средство станет первым одобренным за 20 лет методом лечения данного заболевания, пишет PharmaTimes В настоящее время глибурид для внутривенного введения находится на этапе клинических исследований III фазы. В компании заявили, что перспективный препарат может стать первым в своем классе, позволяющим в значительной степени улучшить исход заболевания.Клинические исследования II фазы показали, что применение экспериментального ЛС на 25% снижает летальность обширного полушарного инсульта (аналогичный показатель в плацебо-группе – 7%). Тем не менее, авторы испытаний отмечают, что глибурид для внутривенного введения не смог продемонстрировать эффективность в сокращении числа оперативных вмешательств.В современной медицинской практике глибурид (производное сульфонилмочевины II поколения) в таблетированной форме успешно используется при терапии сахарного диабета 2 типа.Ключевые слова: Biogen









Последние новости



Компания Biogen лицензировала новый препарат для лечения инсульта Biogen выкупила у Remedy Pharmaceuticals права на экспериментальный препарат для лечения обширного полушарного инсульта. КИ II фазы показали, что применение экспериментального ЛС на 25% снижает летальность (показатель в плацебо-группе – 7%).

Medivation успешно испытала новый противоопухолевый препарат Экспериментальный талазопариб прошел КИ II фазы в терапии распространенного рака молочной железы среди пациенток с мутацией генов BRCA1/2, ранее прошедших химиотерапию препаратами платины.

Минпромторг: специнвестконтракты будут заключаться с фармкомпаниями после формирования нормативной базы Минпромторг будет готов к заключению с фармкомпаниями специальных инвестиционных контрактов (СПИК) после формирования необходимой нормативной базы на региональном уровне в разрезе федерального закона о промышленной политике.

«Нацимбио» построит в Уфе завод по производству вакцин Входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «Нацимбио» построит в Уфе завод по производству вакцин стоимостью 6 млрд рублей, рассказала гендиректор компании Марьям Хубиева.