Компания Biogen лицензировала новый препарат для лечения инсульта

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Главная / Новости медицины и фармации
18.05.2017 14:44
Компания Biogen лицензировала новый препарат для лечения инсультаАмериканская биотехнологическая компания Biogen лицензировала у компании Remedy Pharmaceuticals экспериментальный препарат Сирара (глибурид для внутривенного введения) для лечения обширного полушарного инсульта. В случае регистрации, данное лекарственное средство станет первым одобренным за 20 лет методом лечения данного заболевания, пишет PharmaTimes.
В настоящее время глибурид для внутривенного введения находится на этапе клинических исследований III фазы. В компании заявили, что перспективный препарат может стать первым в своем классе, позволяющим в значительной степени улучшить исход заболевания.
Клинические исследования II фазы показали, что применение экспериментального ЛС на 25% снижает летальность обширного полушарного инсульта (аналогичный показатель в плацебо-группе – 7%). Тем не менее, авторы испытаний отмечают, что глибурид для внутривенного введения не смог продемонстрировать эффективность в сокращении числа оперативных вмешательств.
В современной медицинской практике глибурид (производное сульфонилмочевины II поколения) в таблетированной форме успешно используется при терапии сахарного диабета 2 типа.
Ключевые слова: Biogen, инсульт
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