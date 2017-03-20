Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

18.05.2017 13:21

В России стартовала Программа поддержки пациентов с рассеянным склерозом

В мае 2017 года заработала Программа поддержки пациентов с рассеянным склерозом, призванная повысить качество жизни людей с этим тяжелым инвалидизирующим заболеванием. Программа помогает соблюдать предписанный режим лечения и оказывает поддержку пациентам и их родственникам по многим актуальным вопросам, касающимся болезни и терапии.

Этот инструмент был разработан специалистами компании Teva на глобальном уровне в тесном сотрудничестве с представителями медицинского и пациентского сообществ. В России данная инициатива стала логичным продолжением масштабной социальной программы «Ради Себя. Ради свободы», адресованной людям с рассеянным склерозом (РС).

При постановке диагноза РС жизнь человека кардинально меняется, причем не только в физическом, но и в психологическом плане. При соблюдении назначенного режима терапии пациент с РС может в течение многих лет быть активен и не зависеть от помощи окружающих. Но большинство пациентов с этим заболеванием – молодые, полные сил люди, и им непросто смириться с мыслью о том, что для ведения привычного образа жизни им предстоит лечение.

Именно для преодоления этого барьера, а также для обучения технике правильного введения инъекций создана Программа поддержки пациентов. Она предоставляет несколько путей персонализированной поддержки: горячая линия, индивидуальное обучение с медицинской сестрой технике подкожного введения препарата, ведение дневника инъекций, персональные обучающие видеоинструкции TelesofiaTeva.
 
Рассылка видеоинструкций через смс или e-mail TelesofiaTeva (с греческого: τῆλε «далеко», и σοφία — «мудрость, разумность, наука») стала одной из ключевых составляющих Программы. Это гид по заболеванию для пациента с РС, информирующий о жизни в новых условиях, и источник поддержки. Вместе с этим инновационным инструментом пациент сможет лучше адаптироваться к заболеванию, понять, что он не одинок, и получать удовольствие от жизни. TelesofiaTeva содержит максимум полезной практической информации: как правильно хранить препарат, как чередовать точки введения подкожных инъекций, как путешествовать и многое другое.

Кроме того, в Программе существуют и другие способы поддержки. В частности, это дневник инъекций – эффективный инструмент мониторинга и отслеживания инъекций. Медицинские сестры проводят с пациентами индивидуальные тренинги, обучая людей с РС правильному выполнению подкожных инъекций. Все это позволяет снизить риск развития нежелательных явлений.

Специалисты, работающие по Программе поддержки, проводят интервью, которые помогают пациенту понять важность соблюдения рекомендаций врача. Также в рамках Программы работает горячая телефонная линия, куда люди с РС могут обратиться, чтобы повысить осведомленность о заболевании и терапии.
 
Стать участниками Программы по предложению лечащего врача могут не только сами пациенты, которые находятся на лечении, но и их близкие, члены семей, поскольку зачастую именно они оказывают помощь людям с РС.

Предусматривается, что участники будут давать оценку удовлетворенности каждым этапом и инструментом Программы. С учетом этого в ее работу будут вноситься необходимые дополнения и изменения, чтобы потребности пациентов удовлетворялись максимально полно.

«Мы надеемся, что Программа поддержки пациентов окажет практическую и психологическую помощь людям с РС и их родственникам. Teva предлагает и внедряет комплексные решения, призванные повысить качество жизни пациентов. Аналогичные программы поддержки пациентов с рассеянным склерозом компания уже запустила в 13 странах – и везде они продемонстрировали высокую востребованность и эффективность, а также уменьшили сложности, связанные с техникой проведения подкожных инъекций. Мы надеемся, что Программа станет важным фактором улучшения физического, психологического и социального самочувствия для многих пациентов с рассеянным склерозом, находящихся на лечении», – прокомментировал медицинский директор Teva Россия, СНГ и Евразия Рустам Галеев.




Последние новости

18.05.2017 14:44

Компания Biogen лицензировала новый препарат для лечения инсульта

Biogen выкупила у Remedy Pharmaceuticals права на экспериментальный препарат для лечения обширного полушарного инсульта. КИ II фазы показали, что применение экспериментального ЛС на 25% снижает летальность (показатель в плацебо-группе – 7%).

18.05.2017 13:23

Medivation успешно испытала новый противоопухолевый препарат

Экспериментальный талазопариб прошел КИ II фазы в терапии распространенного рака молочной железы среди пациенток с мутацией генов BRCA1/2, ранее прошедших химиотерапию препаратами платины.

18.05.2017 12:17

Минпромторг: специнвестконтракты будут заключаться с фармкомпаниями после формирования нормативной базы

Минпромторг будет готов к заключению с фармкомпаниями специальных инвестиционных контрактов (СПИК) после формирования необходимой нормативной базы на региональном уровне в разрезе федерального закона о промышленной политике.

18.05.2017 11:03

«Нацимбио» построит в Уфе завод по производству вакцин

Входящая в госкорпорацию «Ростех» компания «Нацимбио» построит в Уфе завод по производству вакцин стоимостью 6 млрд рублей, рассказала гендиректор компании Марьям Хубиева.

17.05.2017 17:49

Фармкомпании Индии смогут соответствовать мировым стандартам только через 5 лет

Индийские фармкомпании разработали 5-летний план по совершенствованию качества продукции, призванный привести производственный процесс в соответствие с международными нормами.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks