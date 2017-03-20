Medivation успешно испытала новый противоопухолевый препарат

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Главная / Новости медицины и фармации
18.05.2017 13:23
Medivation успешно испытала новый противоопухолевый препаратНовый PARP- ингибитор разработки компании Medivation успешно клинические исследования II фазы в терапии распространенного рака молочной железы среди пациенток с мутацией генов BRCA1/2, ранее прошедших химиотерапию препаратами платины, информирует Reuters.
Согласно опубликованным данным, применение экспериментального препарата талазопариба (talazoparib) способствовало сокращению опухоли у 21 и 37% пациентов с прогрессирующей онкопатологией после одного и минимум трех курсов химиотерапии препаратами платины, соответственно. Средний показатель выживаемости без прогрессирования заболевания составила 4 и 5,6 месяцев в указанных группах.
В настоящее время ведется отбор пациентов для участия в клинических исследованиях III фазы, задачей которых станет оценка эффективности талазопариба в терапии рака яичников, желудка, НМРЛ в комбинации с другими ЛС.
В августе прошлого года компания Pfizer выкупила Medivation за 14 млрд долларов. В портфеле Medivation находится противоопухолевый препарат энзалутамид (enzalutamide), одобренный для терапии метастатического рака простаты. Продажи этого лекарственного средства, известного на рынке как Кстанди, в прошлом году составили около 2 млрд долларов, причем по прогнозам экспертов, продажи ЛС в ближайшее время могут вырасти в два раза.
Ключевые слова: Medivation, онкология
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