Medivation успешно испытала новый противоопухолевый препарат Новый PARP- ингибитор разработки компании Medivation успешно клинические исследования II фазы в терапии распространенного рака молочной железы среди пациенток с мутацией генов BRCA1/2, ранее прошедших химиотерапию препаратами платины, информирует



Согласно опубликованным данным, применение экспериментального препарата талазопариба (talazoparib) способствовало сокращению опухоли у 21 и 37% пациентов с прогрессирующей онкопатологией после одного и минимум трех курсов химиотерапии препаратами платины, соответственно. Средний показатель выживаемости без прогрессирования заболевания составила 4 и 5,6 месяцев в указанных группах.



В настоящее время ведется отбор пациентов для участия в клинических исследованиях III фазы, задачей которых станет оценка эффективности талазопариба в терапии рака яичников, желудка, НМРЛ в комбинации с другими ЛС.



В августе прошлого года компания Pfizer





Ключевые слова: онкология Новый PARP- ингибитор разработки компании Medivation успешно клинические исследования II фазы в терапии распространенного рака молочной железы среди пациенток с мутацией генов BRCA1/2, ранее прошедших химиотерапию препаратами платины, информирует Reuters Согласно опубликованным данным, применение экспериментального препарата талазопариба (talazoparib) способствовало сокращению опухоли у 21 и 37% пациентов с прогрессирующей онкопатологией после одного и минимум трех курсов химиотерапии препаратами платины, соответственно. Средний показатель выживаемости без прогрессирования заболевания составила 4 и 5,6 месяцев в указанных группах.В настоящее время ведется отбор пациентов для участия в клинических исследованиях III фазы, задачей которых станет оценка эффективности талазопариба в терапии рака яичников, желудка, НМРЛ в комбинации с другими ЛС.В августе прошлого года компания Pfizer выкупила Medivation за 14 млрд долларов . В портфеле Medivation находится противоопухолевый препарат энзалутамид (enzalutamide), одобренный для терапии метастатического рака простаты. Продажи этого лекарственного средства, известного на рынке как Кстанди, в прошлом году составили около 2 млрд долларов, причем по прогнозам экспертов, продажи ЛС в ближайшее время могут вырасти в два раза.Ключевые слова: Medivation









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Medivation успешно испытала новый противоопухолевый препарат Экспериментальный талазопариб прошел КИ II фазы в терапии распространенного рака молочной железы среди пациенток с мутацией генов BRCA1/2, ранее прошедших химиотерапию препаратами платины.

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