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 Главная / Новости медицины и фармации

18.05.2017 12:17

Минпромторг: специнвестконтракты будут заключаться с фармкомпаниями после формирования нормативной базы

В настоящее время в Минпромторг России поступило 7 заявок от фармацевтических компаний на заключение специального инвестиционного контракта (СПИК), рассказал заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Цыб. В рамках данного механизма в качестве мер поддержки инвестора рассматривается предоставление статуса российского продукта, единственного поставщика, налоговых преференций, говорится в материале S-GROUP, поступившем в распоряжение редакции Remedium.

«Статус единственного поставщика мы будем предоставлять тем компаниям, которые выпускают готовые лекарственные формы и в своих инвестиционных планах ставят задачу обеспечить производство полного цикла данного препарата на территории Российской Федерации, включая синтез субстанций», - обозначил позицию Министерства промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

Как отметил замглавы ведомства, планируется также внести изменения в Постановление Правительства РФ №719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации» с целью введения четкого определения, по каким направлениям в зависимости от выбора технологий, группы лекарственных препаратов будет предоставляться статус российского продукта.

По словам Цыба, первые специальные инвестиционные контракты в фармацевтической отрасли будут заключены после формирования необходимой нормативной базы на региональном уровне в разрезе федерального закона о промышленной политике.

В ближайшее время также будет выработано решение по дополнительным мерам поддержки производства субстанций в рамках закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Эта инициатива активно обсуждается при участии экспертного сообщества. В настоящее время рассматриваются несколько вариантов преференций компаниям, имеющим производство полного цикла или использующим фармацевтические субстанции российского производства, в том числе в виде ценовой преференции.

«Будем формировать законодательное поле таким образом, чтобы поддерживать компании, которые разрабатывают собственные препараты на территории России, включая субстанции, в том числе синтезируют субстанции для препаратов, которые уже широко известны», - обозначил Сергей Цыб, отметив, что это будет сбалансированное решение, направленное на технологическое развитие, создание новых компетенций в стране с точки зрения разработки и производства лекарственных средств и учитывающее важность сохранения объемов инвестиций, возможностей, которые имеют компании, выпускающие готовые лекарственные формы.

Ключевые слова: Минпромторг, СПИК


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