В Москве прошел Форум Университетской науки – 2017 16 мая 2017 года в отеле «Рэдиссон-Славянская» состоялся Форум Университетской Науки 2017 «Научное медицинское прогнозирование: молекулярно-генетические аспекты, триггеры патогенеза, ятрогенные влияния».



Это ежегодное мероприятие с международным участием уже четвертое по счету, и на сегодняшний день оно превращается в добрую традицию подводить итоги научных изысканий и обсуждать результаты фундаментальных и научно-прикладных исследований.



Форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для интеграции ведущих достижений в области фундаментальных и прикладных исследований, выполняемых в МГМСУ имени А.И. Евдокимова.



В Форуме приняли участие такие известные профессора как О.О. Янушевич, Н.Д. Ющук, А.В. Гудков, Л.В. Адамян, Р.И. Стрюк, Э.А. Базикян, Ю.А. Васюк, Г.А. Новиков, Г.П. Генс, Н.А. Сирота и многие другие.



Были представлены прорывные темы, связанные с роботической хирургией, молекулярно-биологическими исследованиями в современной диагностике и терапии, экспертными IT-системами в медицине, молекулярной и клеточной кардиологией и другие уникальные направления.



Отдельно была рассмотрена роль сенесцентных клеток в процессах старения, а также проведена конференция молодых учёных «Мультидисциплинарный подход к репродуктивному здоровью женщин. Возрастные аспекты».



Более подробно о мероприятии:

http://www.msmsu.ru/news/forum-universitetskoy-nauki-2017.html



Ключевые слова: 16 мая 2017 года в отеле «Рэдиссон-Славянская» состоялся Форум Университетской Науки 2017 «Научное медицинское прогнозирование: молекулярно-генетические аспекты, триггеры патогенеза, ятрогенные влияния».Это ежегодное мероприятие с международным участием уже четвертое по счету, и на сегодняшний день оно превращается в добрую традицию подводить итоги научных изысканий и обсуждать результаты фундаментальных и научно-прикладных исследований.Форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для интеграции ведущих достижений в области фундаментальных и прикладных исследований, выполняемых в МГМСУ имени А.И. Евдокимова.В Форуме приняли участие такие известные профессора как О.О. Янушевич, Н.Д. Ющук, А.В. Гудков, Л.В. Адамян, Р.И. Стрюк, Э.А. Базикян, Ю.А. Васюк, Г.А. Новиков, Г.П. Генс, Н.А. Сирота и многие другие.Были представлены прорывные темы, связанные с роботической хирургией, молекулярно-биологическими исследованиями в современной диагностике и терапии, экспертными IT-системами в медицине, молекулярной и клеточной кардиологией и другие уникальные направления.Отдельно была рассмотрена роль сенесцентных клеток в процессах старения, а также проведена конференция молодых учёных «Мультидисциплинарный подход к репродуктивному здоровью женщин. Возрастные аспекты».Более подробно о мероприятии:Ключевые слова: Форум Университетской Науки









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