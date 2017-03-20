В Москве прошел Форум Университетской науки – 2017

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Главная / Новости медицины и фармации
18.05.2017 11:24
В Москве прошел Форум Университетской науки – 201716 мая 2017 года в отеле «Рэдиссон-Славянская» состоялся Форум Университетской Науки 2017 «Научное медицинское прогнозирование: молекулярно-генетические аспекты, триггеры патогенеза, ятрогенные влияния».
Это ежегодное мероприятие с международным участием уже четвертое по счету, и на сегодняшний день оно превращается в добрую традицию подводить итоги научных изысканий и обсуждать результаты фундаментальных и научно-прикладных исследований.
Форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для интеграции ведущих достижений в области фундаментальных и прикладных исследований, выполняемых в МГМСУ имени А.И. Евдокимова.
В Форуме приняли участие такие известные профессора как О.О. Янушевич, Н.Д. Ющук, А.В. Гудков, Л.В. Адамян, Р.И. Стрюк, Э.А. Базикян, Ю.А. Васюк, Г.А. Новиков, Г.П. Генс, Н.А. Сирота и многие другие.
Были представлены прорывные темы, связанные с роботической хирургией, молекулярно-биологическими исследованиями в современной диагностике и терапии, экспертными IT-системами в медицине, молекулярной и клеточной кардиологией и другие уникальные направления.
Отдельно была рассмотрена роль сенесцентных клеток в процессах старения, а также проведена конференция молодых учёных «Мультидисциплинарный подход к репродуктивному здоровью женщин. Возрастные аспекты».
Более подробно о мероприятии:
http://www.msmsu.ru/news/forum-universitetskoy-nauki-2017.html
Ключевые слова: Форум Университетской Науки
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