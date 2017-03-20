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 Главная / Новости медицины и фармации

18.05.2017 11:03

«Нацимбио» построит в Уфе завод по производству вакцин

Национальная иммунобиологическая компания (входит в госкорпорацию «Ростех») построит новый завод по производству вакцин в Уфе. Об этом в интервью РБК рассказала генеральный директор компании Марьям Хубиева. Она уточнила, что на строительство завода будет выделено 6 млрд рублей.

В марте 2017 года «Нацимбио» получила почти 6 млрд рублей от Минздрава на закупку препаратов крови. Часть из оставшихся средств — 432 млн рублей — компания собиралась потратить на строительство нового завода в Кирове и на логистику.

В этом году компания поставит в регионы России более 120,5 млн доз иммунобиологических лекарственных препаратов для национального календаря профилактических прививок, что на 20% больше, чем в прошлом году. В «Нацимбио» отметили, что количество вакцин для профилактики гриппа в эпидемиологическом сезоне 2017-2018 также увеличится по сравнению с предыдущим периодом – к поставке планируются 58,5 млн доз.


Ключевые слова: Нацимбио


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