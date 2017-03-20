«Нацимбио» построит в Уфе завод по производству вакцин

18.05.2017 11:03
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
20.03.2017
"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр
07.03.2017
АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
18.05.2017 11:03
«Нацимбио» построит в Уфе завод по производству вакцинНациональная иммунобиологическая компания (входит в госкорпорацию «Ростех») построит новый завод по производству вакцин в Уфе. Об этом в интервью РБК рассказала генеральный директор компании Марьям Хубиева. Она уточнила, что на строительство завода будет выделено 6 млрд рублей.
В марте 2017 года «Нацимбио» получила почти 6 млрд рублей от Минздрава на закупку препаратов крови. Часть из оставшихся средств — 432 млн рублей — компания собиралась потратить на строительство нового завода в Кирове и на логистику.
В этом году компания поставит в регионы России более 120,5 млн доз иммунобиологических лекарственных препаратов для национального календаря профилактических прививок, что на 20% больше, чем в прошлом году. В «Нацимбио» отметили, что количество вакцин для профилактики гриппа в эпидемиологическом сезоне 2017-2018 также увеличится по сравнению с предыдущим периодом – к поставке планируются 58,5 млн доз.
Ключевые слова: Нацимбио
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.