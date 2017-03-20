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 Главная / Новости медицины и фармации

18.05.2017 10:24

Одна из причин высокой частоты АГ в России - большее потребление соли

Уровень распространенности артериальной гипертонии в России выше, чем в остальных странах, порядка 43% россиян имеют повышенный уровень артериального давления, цитирует РИА Новости главного внештатного кардиолога Минздрава РФ Ирину Чазову.

«В России распространенность артериальной гипертонии даже выше, чем в развивающихся странах, по последним данным, она составляет 43%. Сорок три процента среди всего населения имеют повышенный уровень артериального давления, - сказала Чазова.

По ее словам, мужчины подвержены этому недугу чаще, чем женщины - гипертония наблюдается у 45% мужчин и 41% женщин. Во всероссийском регистре артериальной гипертонии находится 33 тысячи пациентов, которые знают о своих проблемах со здоровьем. При этом россияне достаточно ответственны в плане контроля своего заболевания - по статистике, контроль за уровнем артериального давления в РФ составляет 39%, однако в США этот показатель составляет 50%, добавила Чазова.

«Артериальная гипертония - самое распространенное заболевание в мире и в нашей стране. В мире 1,5 миллиарда человек имеют артериальную гипертонию, при этом более миллиарда живут в развивающихся странах и чуть меньше полумиллиарда - в развитых странах. То есть треть населения в мире имеют повышенное артериальное давление, - отметила врач.

Комментирует Давид Дундуа, руководитель Кардиологического центра Федерального научно-клинического центра ФМБА России, д.м.н., профессор:

Факторы риска артериальной гипертонии (АГ) одинаковы везде: лишний вес, малая подвижность, стрессы и т.д. Наиболее вероятная причина высокой частоты АГ по сравнению с США, Европой и современной Азией - это большее потребление соли, в том числе в составе консервированных мясных или колбасных изделий, меньшая физическая активность взрослого населения, бедная клетчаткой и растительным маслом пища (у нас больше углеводов в рационе и меньше морепродуктов), распространенность курения среди всех возрастных групп (особенно молодых и женщин), избыточное потребление алкоголя среди мужчин, а также низкая, по сравнению с Западом, подверженность к лечению АГ. При этом у нас очень распространено самолечение.

Надо сказать, что во многих странах (в первую очередь, скандинавских) содержание поваренной соли в продуктах питания регламентируется государством. В борьбе с курением и в США, и Европе достигнуты значительные успехи, а здоровый образ жизни и здоровое питание активно пропагандируется. Там болеть «не модно»; невыполнение назначений врача может привести к потере работы. Поэтому пациент строже контролирует уровень артериального давления, тщательнее выполняет назначения врача и не склонен к импровизации.





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