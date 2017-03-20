Фармкомпании Индии смогут соответствовать мировым стандартам только через 5 лет

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Главная / Новости медицины и фармации
17.05.2017 17:49
Фармкомпании Индии смогут соответствовать мировым стандартам только через 5 летКрупнейшим фармпроизводителям Индии понадобится минимум пять лет, чтобы привести качество производственного процесса в соответствие с международными требованиями. Об этом, как сообщает Reuters, заявил генеральный секретарь Фармацевтической ассоциации Индии.
Входящие в Фармацевтическую ассоциацию Индии фармкомпании разработали и приняли пятилетний план по совершенствованию качества выпускаемой продукции, включающий в себя автоматизацию процесса и обучение персонала. К настоящему моменту план внедрен в 6 крупнейших фармкомпаниях. По словам генсекретаря Ассоциации, только в этих 6 компаниях предстоит провести тренинг 40-50 тыс. работников. Всего в Ассоциацию входит 20 наиболее влиятельных игроков индийского фармрынка.
Ранее регуляторы США и ЕС призвали представителей фармпромышленности Индии принять меры по повышению качества продукции, если местные фармкомпании хотят сохранить статус крупнейший поставщиков фармацевтической продукции на западные рынки. За последнее время произошло несколько громких скандалов, связанных с недостатком контроля качества на индийских заводах по выпуску ЛС и в организациях, занимающихся проведением исследований.
Ключевые слова: Индия
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