Противоопухолевый препарат Bayer будет зарегистрирован в США по ускоренной процедуре

Merck KGaA рассматривает возможность выделения трех бизнес-направлений в отдельные подразделения в рамках оптимизации деятельности центрального офиса в Дармштадте в долгосрочной перспективе.

Предупреждение было вынесено после получения результатов двух клинических исследований, свидетельствующих о том, что вероятность ампутации нижней конечности на фоне канаглифлозина в два раза выше, чем при приеме плацебо.