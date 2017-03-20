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 Главная / Новости медицины и фармации

17.05.2017 16:02

Merck KGaA реорганизует деятельность компании

Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA рассматривает возможность выделения трех бизнес-направлений в отдельные подразделения в рамках оптимизации деятельности центрального офиса в Дармштадте в долгосрочной перспективе, а также для диверсификации сфер деятельности, пишет The Pharma Letter.

По мнению источников издания, преобразование подразделений может происходить в рамках подготовки компании к смене владельца, однако в Merck отрицают эту информацию.

В компании заявили о запуске системы планирования ресурсов для бизнес-секторов Healthcare, Life Science и Performance Materials, окончательное выделение эти направлений в отдельные подразделения произойдет в 2018 году.

Ключевые слова: Merck KGaA


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