Merck KGaA реорганизует деятельность компании Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA рассматривает возможность выделения трех бизнес-направлений в отдельные подразделения в рамках оптимизации деятельности центрального офиса в Дармштадте в долгосрочной перспективе, а также для диверсификации сфер деятельности, пишет



По мнению источников издания, преобразование подразделений может происходить в рамках подготовки компании к смене владельца, однако в Merck отрицают эту информацию.



В компании заявили о запуске системы планирования ресурсов для бизнес-секторов Healthcare, Life Science и Performance Materials, окончательное выделение эти направлений в отдельные подразделения произойдет в 2018 году.



Ключевые слова: Немецкая фармацевтическая компания Merck KGaA рассматривает возможность выделения трех бизнес-направлений в отдельные подразделения в рамках оптимизации деятельности центрального офиса в Дармштадте в долгосрочной перспективе, а также для диверсификации сфер деятельности, пишет The Pharma Letter По мнению источников издания, преобразование подразделений может происходить в рамках подготовки компании к смене владельца, однако в Merck отрицают эту информацию.В компании заявили о запуске системы планирования ресурсов для бизнес-секторов Healthcare, Life Science и Performance Materials, окончательное выделение эти направлений в отдельные подразделения произойдет в 2018 году.Ключевые слова: Merck KGaA









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Merck KGaA реорганизует деятельность компании Merck KGaA рассматривает возможность выделения трех бизнес-направлений в отдельные подразделения в рамках оптимизации деятельности центрального офиса в Дармштадте в долгосрочной перспективе.

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