Merck KGaA реорганизует деятельность компании

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Главная / Новости медицины и фармации
17.05.2017 16:02
Merck KGaA реорганизует деятельность компанииНемецкая фармацевтическая компания Merck KGaA рассматривает возможность выделения трех бизнес-направлений в отдельные подразделения в рамках оптимизации деятельности центрального офиса в Дармштадте в долгосрочной перспективе, а также для диверсификации сфер деятельности, пишет The Pharma Letter.
По мнению источников издания, преобразование подразделений может происходить в рамках подготовки компании к смене владельца, однако в Merck отрицают эту информацию.
В компании заявили о запуске системы планирования ресурсов для бизнес-секторов Healthcare, Life Science и Performance Materials, окончательное выделение эти направлений в отдельные подразделения произойдет в 2018 году.
Ключевые слова: Merck KGaA
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