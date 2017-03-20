FDA предупредила о риске ампутации при терапии канаглифлозином

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Главная / Новости медицины и фармации
17.05.2017 14:49
FDA предупредила о риске ампутации при терапии канаглифлозиномАдминистрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) обязала производителя противодиабетического препарата канаглифлозина (ТН Инвокана) компанию Johnson & Johnson разместить на упаковке ЛС информацию о повышенном риске ампутации нижних конечностей на фоне лечения данным ЛС. Об этом сообщает Reuters.
Рекомендация была сделана после получения результатов двух клинических исследований, свидетельствующих о том, что вероятность ампутации нижней конечности у пациентов с диабетом 2 типа, принимающих канаглифлозин, в два раза выше, чем на фоне плацебо. Так, в группе канаглифлозина частота ампутации составила 5,9-7,5 на 1000, тогда как в плацебо-группе данный показатель равнялся 2,8-4,2 на 1000.
Канаглифлозин относится к относительно новому классу препаратов для лечения диабета 2 типа – ингибиторам натрийзависимого переносчика глюкозы 2 типа (SGLT2). Ингибируя SGLT2, канаглифлозин уменьшает реабсорбцию прошедшей фильтрацию глюкозы и снижает почечный порог для глюкозы (ППГ), тем самым повышая выведение глюкозы почками, что приводит к снижению концентрации глюкозы в плазме крови при помощи инсулиннезависимого механизма у пациентов с сахарным диабетом типа 2.
Фото: Times Higher Education
Ключевые слова: FDA, диабет 2 типа
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