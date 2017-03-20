На территории ЕАЭС появился «Евразийский фармацевтический альянс» Крупнейшие объединения производителей лекарственных средств, осуществляющие свою деятельность на территории государств – членов ЕАЭС, объявили о стратегическом партнерстве «Евразийский фармацевтический альянс», говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.



Основной целью ЕАФА станет оптимизация взаимодействия между регуляторами, производителями и дистрибуторами, работающими в странах ЕАЭС. В альянс может вступить любая фармассоциация, работающая в Армении, России, Казахстане, Кыргызстане и Беларуси.



«Сегодня мы создали самую представительную региональную индустриальную платформу, объединившую крупнейшие фармацевтические ассоциации на территории государств – членов Евразийского экономического союза, фундаментальными принципами деятельности которых являются соблюдение высоких этических норм, закрепленных в соответствующих Кодексах Сторон, защита прав интеллектуальной собственности, а также содействие инновационному развитию систем здравоохранения наших стран», - отметил Владимир Шипков, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей.



Единый фармацевтический рынок ЕАЭС официально начал действовать с 6 мая 2017 года после завершения всех внутригосударственных процедур ратификации странами ЕАЭС, вступил в силу пакет базовых нормативных документов регулирования обращения лекарств в рамках ЕАЭС. Таким образом, созданы все необходимые предпосылки для старта единого рынка лекарственных средств Евразийского экономического союза.



«Новая структура наметила взять на себя роль генератора и провайдера идей между фармацевтическими компаниями, государственными органами и Евразийской экономической комиссией. И важно то, что во главе угла своей деятельности «Евразийский фармацевтический альянс» ставит высокие этические принципы: только следуя этим принципам возможно стремительное развитие производства и рынка фармацевтической продукции в каждом из государств-участников Евразийского экономического союза», - заключил Самвел Закарян, исполнительный директор Союза производителей и импортеров лекарств Армении.



Инициаторами «Евразийского фармацевтического альянса» выступили Ассоциация международных фармацевтических производителей (Россия), Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан, Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Беларусь, а также Союз производителей и импортеров лекарств Армении.



Ключевые слова: Евразийский фармацевтический альянс Крупнейшие объединения производителей лекарственных средств, осуществляющие свою деятельность на территории государств – членов ЕАЭС, объявили о стратегическом партнерстве «Евразийский фармацевтический альянс», говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.Основной целью ЕАФА станет оптимизация взаимодействия между регуляторами, производителями и дистрибуторами, работающими в странах ЕАЭС. В альянс может вступить любая фармассоциация, работающая в Армении, России, Казахстане, Кыргызстане и Беларуси.«Сегодня мы создали самую представительную региональную индустриальную платформу, объединившую крупнейшие фармацевтические ассоциации на территории государств – членов Евразийского экономического союза, фундаментальными принципами деятельности которых являются соблюдение высоких этических норм, закрепленных в соответствующих Кодексах Сторон, защита прав интеллектуальной собственности, а также содействие инновационному развитию систем здравоохранения наших стран», - отметил Владимир Шипков, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей.Единый фармацевтический рынок ЕАЭС официально начал действовать с 6 мая 2017 года после завершения всех внутригосударственных процедур ратификации странами ЕАЭС, вступил в силу пакет базовых нормативных документов регулирования обращения лекарств в рамках ЕАЭС. Таким образом, созданы все необходимые предпосылки для старта единого рынка лекарственных средств Евразийского экономического союза.«Новая структура наметила взять на себя роль генератора и провайдера идей между фармацевтическими компаниями, государственными органами и Евразийской экономической комиссией. И важно то, что во главе угла своей деятельности «Евразийский фармацевтический альянс» ставит высокие этические принципы: только следуя этим принципам возможно стремительное развитие производства и рынка фармацевтической продукции в каждом из государств-участников Евразийского экономического союза», - заключил Самвел Закарян, исполнительный директор Союза производителей и импортеров лекарств Армении.Инициаторами «Евразийского фармацевтического альянса» выступили Ассоциация международных фармацевтических производителей (Россия), Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан, Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Беларусь, а также Союз производителей и импортеров лекарств Армении.Ключевые слова: ЕАЭС









Последние новости



На территории ЕАЭС появился «Евразийский фармацевтический альянс» Основной целью Альянса станет оптимизация взаимодействия между регуляторами, производителями и дистрибуторами, работающими в странах ЕАЭС.

«Петровакс Фарм» локализует производство тромболитиков Boehringer Ingelheim В следующем месяце «НПО Петровакс Фарм» выпустит первые серии тромболитиков Актилизе (алтеплаза) и Метализе (тенектеплаза) компании Boehringer Ingelheim.

Минздрав опроверг информацию о возможном дефиците импортных лекарств Минздрав и Роздравнадзор выпустили совместное заявление, в котором опровергли информацию о том, что введение системы обязательной маркировки лекарственных препаратов может привести к дефициту импортных медикаментов на рынке РФ.

Двух доз ВПЧ-вакцины достаточно для защиты от остроконечных кондилом Американские ученые представили свидетельства одинаковой эффективности двухдозной и трехдозной схемы ВПЧ-вакцинации в профилактике остроконечных кондилом.