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 Главная / Новости медицины и фармации

17.05.2017 14:01

На территории ЕАЭС появился «Евразийский фармацевтический альянс»

Крупнейшие объединения производителей лекарственных средств, осуществляющие свою деятельность на территории государств – членов ЕАЭС, объявили о стратегическом партнерстве «Евразийский фармацевтический альянс», говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium.

Основной целью ЕАФА станет оптимизация взаимодействия между регуляторами, производителями и дистрибуторами, работающими в странах ЕАЭС. В альянс может вступить любая фармассоциация, работающая в Армении, России, Казахстане, Кыргызстане и Беларуси.

«Сегодня мы создали самую представительную региональную индустриальную платформу, объединившую крупнейшие фармацевтические ассоциации на территории государств – членов Евразийского экономического союза, фундаментальными принципами деятельности которых являются соблюдение высоких этических норм, закрепленных в соответствующих Кодексах Сторон, защита прав интеллектуальной собственности, а также содействие инновационному развитию систем здравоохранения наших стран», - отметил Владимир Шипков, исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей.

Единый фармацевтический рынок ЕАЭС официально начал действовать с 6 мая 2017 года после завершения всех внутригосударственных процедур ратификации странами ЕАЭС, вступил в силу пакет базовых нормативных документов регулирования обращения лекарств в рамках ЕАЭС. Таким образом, созданы все необходимые предпосылки для старта единого рынка лекарственных средств Евразийского экономического союза.

«Новая структура наметила взять на себя роль генератора и провайдера идей между фармацевтическими компаниями, государственными органами и Евразийской экономической комиссией. И важно то, что во главе угла своей деятельности «Евразийский фармацевтический альянс» ставит высокие этические принципы: только следуя этим принципам возможно стремительное развитие производства и рынка фармацевтической продукции в каждом из государств-участников Евразийского экономического союза», - заключил Самвел Закарян, исполнительный директор Союза производителей и импортеров лекарств Армении.

Инициаторами «Евразийского фармацевтического альянса» выступили Ассоциация международных фармацевтических производителей (Россия), Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Казахстан, Ассоциация международных фармацевтических производителей в Республике Беларусь, а также Союз производителей и импортеров лекарств Армении.

Ключевые слова: ЕАЭС, Евразийский фармацевтический альянс


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