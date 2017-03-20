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 Главная / Новости медицины и фармации

17.05.2017 12:24

«Петровакс Фарм» локализует производство тромболитиков Boehringer Ingelheim

В июне этого года «НПО Петровакс Фарм» по соглашению с немецкой компанией Boehringer Ingelheim запустит производство первых серий тромболитиков Актилизе (алтеплаза) и Метализе (тенектеплаза). Об этом рассказала президент «НПО Петровакс Фарм» Елена Архангельская в рамках Российского фармацевтического форум, пишут «Известия».

Архангельская сообщила, что в этом году на рынок будет выпущено 30-50 тыс. упаковок этих биотехнологических лекарственных препаратов. Уже в 2019 году «НПО Петровакс Фарм» локализует полный цикл производства инновационных биотехнологических тромболитиков.

Тенектеплаза и алтеплаза используются при оказании пациентам с инфарктом и инсультом медицинской помощи в условиях стационара. «Каждый центр должен иметь инновационные тромболитики в нужном количестве. Сегодня применение таких препаратов иностранного производства обходится примерно в 40 тыс. рублей на одного пациента. Как конкретно на стоимость препаратов повлияет локализация — пока сказать сложно. Но, конечно, выше она не станет», - подчеркнула Архангельская.

Ключевые слова: Петровакс, Boehringer Ingelheim, импортозамещение, локализация производства


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