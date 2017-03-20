Минздрав опроверг информацию о возможном дефиците импортных лекарств Минздрав и Роздравнадзор



Накануне СМИ



Однако в ведомствах подчеркивают, что стандарты национальной системы маркировки в России не отличаются от европейских: в ходе реализации пилотного проекта по маркировке используются международные стандарты (в частности, ISO standards 16022 (Data Matrix) для носителя данных (контрольного (идентификационного) знака) и GS1 для идентификации продукции).



Ранее представитель АЕБ Иван Глушков рассказал, что новый проект требует подключения к системе ФНС и регистрации там отгрузочной цены лекарственного препарата. Сейчас заводы и дистрибуторы при заключении контрактов не детализируют данные о стоимости одной упаковки средства, в рамках договоров поставки они указывали общие суммы. Глушков подчеркнул, что производителям придется изменить свою внутреннюю систему управления для соответствия новым российским стандартам. Зарубежные компании, которые занимаются небольшими поставками в Россию, не смогут себе этого позволить.



В ответ на это в Минздраве заявили, что опасения относительно¬ того, что «зарубежные коллеги могут не успеть перестроиться на новые правила» не обоснованы. «Ассоциации европейского бизнеса должно быть хорошо известно, что на территории ЕС с 9 февраля 2019 года вступает в силу делегированный нормативный акт (ЕС) 2016/161 от 2 октября 2015 г., в котором в качестве стандарта уникального идентификатора принят штрих-код Data Matrix, пригодный для машинного считывания, с функцией распознавания и коррекции ошибок эквивалентной или выше, чем у Data Matrix ECC200 (стандарт Международной организации по стандартизации/Международной электротехнической комиссии (ISO/IEC) 16022:2006)», - говорится в сообщении ведомств.



«Таким образом, используемые на территории Российской Федерации стандарты НЕ отличаются от европейских, и зарубежным коллегам не нужно перестраиваться под них, перестраиваться необходимо под требования ЕС», - подчеркивают в Минздраве.



Ключевые слова: Росздравнадзор, маркировка лекарств Минздрав и Роздравнадзор опровергли информацию о том, что введение системы обязательной маркировки лекарственных препаратов может привести к дефициту импортных медикаментов на рынке РФ.Накануне СМИ распространили прогноз Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), согласно которому, ряд фармкомпаний могут перестать поставлять на российский рынок свою продукцию из-за необходимости изменения учетных систем всех субъектов рынка в связи с введением системы обязательной маркировки.Однако в ведомствах подчеркивают, что стандарты национальной системы маркировки в России не отличаются от европейских: в ходе реализации пилотного проекта по маркировке используются международные стандарты (в частности, ISO standards 16022 (Data Matrix) для носителя данных (контрольного (идентификационного) знака) и GS1 для идентификации продукции).Ранее представитель АЕБ Иван Глушков рассказал, что новый проект требует подключения к системе ФНС и регистрации там отгрузочной цены лекарственного препарата. Сейчас заводы и дистрибуторы при заключении контрактов не детализируют данные о стоимости одной упаковки средства, в рамках договоров поставки они указывали общие суммы. Глушков подчеркнул, что производителям придется изменить свою внутреннюю систему управления для соответствия новым российским стандартам. Зарубежные компании, которые занимаются небольшими поставками в Россию, не смогут себе этого позволить.В ответ на это в Минздраве заявили, что опасения относительно¬ того, что «зарубежные коллеги могут не успеть перестроиться на новые правила» не обоснованы. «Ассоциации европейского бизнеса должно быть хорошо известно, что на территории ЕС с 9 февраля 2019 года вступает в силу делегированный нормативный акт (ЕС) 2016/161 от 2 октября 2015 г., в котором в качестве стандарта уникального идентификатора принят штрих-код Data Matrix, пригодный для машинного считывания, с функцией распознавания и коррекции ошибок эквивалентной или выше, чем у Data Matrix ECC200 (стандарт Международной организации по стандартизации/Международной электротехнической комиссии (ISO/IEC) 16022:2006)», - говорится в сообщении ведомств.«Таким образом, используемые на территории Российской Федерации стандарты НЕ отличаются от европейских, и зарубежным коллегам не нужно перестраиваться под них, перестраиваться необходимо под требования ЕС», - подчеркивают в Минздраве.Ключевые слова: Минздрав









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