Сеченовский университет обучит врачей основам телемедицины

13 мая 2017 года Правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму РФ проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам применения информационно-телекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере здравоохранения». Принятие законопроекта позволит повысить качество и доступность медицинской помощи, в том числе путем решения наиболее острых проблем доступа к медицинским услугам и инфраструктуре системы здравоохранения в целом, считает Георгий Лебедев, заведующий Кафедрой информационных и интернет-технологий Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.



«Проект закона претерпел существенные изменения и дополнения в процессе обсуждения, учел все предложения, высказанные рабочей группой и профессиональным сообществом, – отметил эксперт. – Сейчас он представляется достаточно сбалансированным, продуманным и реализующим главный принцип медицины – не навреди. При этом предполагаются достаточно широкие возможности для внедрения в практику повседневной врачебной деятельности телемедицинских технологий».



Пока законопроект проходит стадию обсуждения в Госдуме, Первый МГМУ им. Сеченова ведет активную работу по развитию телемедицины в своих структурах. В настоящее время в Клинике управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета специалистами Кафедры информационных и интернет-технологий формируется телемедицинский центр, который позволит проводить телемедицинские консультации как между врачами сети клиник Университета, так и с пациентами, получающими помощь специалистов Клинического центра вуза. Также важным направлением создаваемого центра станет дистанционный мониторинг медицинских показателей пациентов, таких как – электрокардиограммы, артериальное давление и др. – для своевременного предупреждения обострений заболеваний.



В результате Кафедра информационных и интернет-технологий Сеченовского университета создает опытную платформу для отработки деталей внедрения информационных систем и телемедицинских технологий в повседневную практику. В перспективе телемедицинский центр должен стать первым в России образовательным центром по информационным, телемедицинским и интернет-технологиям.



«Особенно важной видится возможность распространения наработанных практик в широких кругах слушателей Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Но главное, это обеспечит высокий уровень подготовки врачей в области телемедицины, позволит Минздраву России провести апробацию положений нового законопроекта в реальных условиях, выработать единые подходы и правила оказания телемедицинских услуг. Введение единых стандартов и эффективной правовой базы оказания телемедицинских услуг защитит пациентов от некачественного лечения, а врачей от необоснованных претензий при дистанционном консультировании», – считает Георгий Лебедев.

