Двух доз ВПЧ-вакцины достаточно для защиты от остроконечных кондилом Исследование Бостонского медицинского центра подтвердило, что двухдозный режим вакцинации ВПЧ-вакциной также эффективен против остроконечных кондилом, как и трехдозная схема иммунизации. Результаты работы представлены на сайте STD Journal, сообщает



Полученные специалистами Бостонского медицинского центра стали первым опубликованным клиническим доказательством состоятельности рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о применении двухдозной схемы при вакцинации против остроконечных кондилом.



По результатам анализа данных примерно 400 тыс. девочек (вакцинация в возрасте до 15 лет), ученые заключили, что вероятность развития остроконечных кондилом у пациенток, получивших две дозы вакцины против ВПЧ, аналогична вероятности при введении трех доз вакцины. При этом показатели заболеваемости в этих группах были ниже, чем среди невакцинированных пациенток и девочек, получивших только одну дозу препарата.



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе с CDC в недавнем времени изменила рекомендации по вакцинации против ВПЧ, сократив необходимое число доз с 3 до 2. Тем не менее до настоящее времени было мало клинических данных, доказывающих эффективность двухдозного режима иммунизации в защите от остроконечных кондилом. В ноябре прошлого года была предоставлена информация, свидетельствующая о сравнимой эффективности двух и трех доз вакцины в профилактике ВПЧ: у детей в возрасте 9-14 лет, прошедших сокращенный курс иммунизации 9-валентной вакциной, развился такой же иммунный ответ, как и у более взрослых пациентов, получивших три дозы вакцины.



Ключевые слова: вакцинация Исследование Бостонского медицинского центра подтвердило, что двухдозный режим вакцинации ВПЧ-вакциной также эффективен против остроконечных кондилом, как и трехдозная схема иммунизации. Результаты работы представлены на сайте STD Journal, сообщает MedicalXpress Полученные специалистами Бостонского медицинского центра стали первым опубликованным клиническим доказательством состоятельности рекомендации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) о применении двухдозной схемы при вакцинации против остроконечных кондилом.По результатам анализа данных примерно 400 тыс. девочек (вакцинация в возрасте до 15 лет), ученые заключили, что вероятность развития остроконечных кондилом у пациенток, получивших две дозы вакцины против ВПЧ, аналогична вероятности при введении трех доз вакцины. При этом показатели заболеваемости в этих группах были ниже, чем среди невакцинированных пациенток и девочек, получивших только одну дозу препарата.Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) вместе с CDC в недавнем времени изменила рекомендации по вакцинации против ВПЧ, сократив необходимое число доз с 3 до 2. Тем не менее до настоящее времени было мало клинических данных, доказывающих эффективность двухдозного режима иммунизации в защите от остроконечных кондилом. В ноябре прошлого года была предоставлена информация, свидетельствующая о сравнимой эффективности двух и трех доз вакцины в профилактике ВПЧ: у детей в возрасте 9-14 лет, прошедших сокращенный курс иммунизации 9-валентной вакциной, развился такой же иммунный ответ, как и у более взрослых пациентов, получивших три дозы вакцины.Ключевые слова: ВПЧ









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Двух доз ВПЧ-вакцины достаточно для защиты от остроконечных кондилом Американские ученые представили свидетельства одинаковой эффективности двухдозной и трехдозной схемы ВПЧ-вакцинации в профилактике остроконечных кондилом.

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