За два года ФРП направил на развитие фармпромышленности 6,7 млрд рублей План по развитию фармацевтического производства компании «Гротекс» стал юбилейным 150-м проектом, получившим поддержку Фонда развития промышленности Минпромторга. Всего за два года работы ФРП профинансировал проекты российских промышленников на общую сумму займов 38,8 млрд рублей, из них 6,7 млрд рублей пришлось на медицинскую и фармацевтическую отрасль.



На строительство третьей очереди завода в Санкт-Петербурге компания «Гротекс» получила заем размере 1,32 млрд рублей, общая стоимость проекта составляет 8 млрд рублей. Финансирование поможет «Гротекс» увеличить выпуск офтальмологических, отоларингологических, пульмонологических препаратов, инфузионных и инъекционных растворов, соответствующих стандартам GMP. В рамках проекта планируется выпуск более 60 различных наименований продукции под маркой Solopharm.



«На развитие российской фармацевтической промышленности, сокращение импортозависимости, углубление локализации сегодня направлен целый комплекс мер. В большей части они сконцентрированы в государственной программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» в форме государственных контрактов и субсидий на проведение НИОКР. В целом в рамках государственной программы уже разработано и выведено на рынок 52 импортозамещающих и 2 инновационных лекарственных препаратов. Таким образом их доля достигла 31% в стоимостном выражении. Уверен, что российская фармацевтическая промышленность достигнет еще больших результатов, имея в своем арсенале такие предприятия и компании, как «Гротекс», – сообщилпервый замминистра промышленности и торговли России Глеб Никитин.



Ключевые слова: ФРП План по развитию фармацевтического производства компании «Гротекс» стал юбилейным 150-м проектом, получившим поддержку Фонда развития промышленности Минпромторга. Всего за два года работы ФРП профинансировал проекты российских промышленников на общую сумму займов 38,8 млрд рублей, из них 6,7 млрд рублей пришлось на медицинскую и фармацевтическую отрасль.На строительство третьей очереди завода в Санкт-Петербурге компания «Гротекс» получила заем размере 1,32 млрд рублей, общая стоимость проекта составляет 8 млрд рублей. Финансирование поможет «Гротекс» увеличить выпуск офтальмологических, отоларингологических, пульмонологических препаратов, инфузионных и инъекционных растворов, соответствующих стандартам GMP. В рамках проекта планируется выпуск более 60 различных наименований продукции под маркой Solopharm.«На развитие российской фармацевтической промышленности, сокращение импортозависимости, углубление локализации сегодня направлен целый комплекс мер. В большей части они сконцентрированы в государственной программе «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» в форме государственных контрактов и субсидий на проведение НИОКР. В целом в рамках государственной программы уже разработано и выведено на рынок 52 импортозамещающих и 2 инновационных лекарственных препаратов. Таким образом их доля достигла 31% в стоимостном выражении. Уверен, что российская фармацевтическая промышленность достигнет еще больших результатов, имея в своем арсенале такие предприятия и компании, как «Гротекс», – сообщилпервый замминистра промышленности и торговли России Глеб Никитин.Ключевые слова: Гротекс









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За два года ФРП направил на развитие фармпромышленности 6,7 млрд рублей План по развитию фармацевтического производства компании «Гротекс» стал 150-м проектом, получившим поддержку Фонда развития промышленности Минпромторга. Всего за два года ФРП выделил 38,8 млрд рублей, из них 6,7 млрд рублей пришлось на медицинскую и фармацевтическую отрасль.

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