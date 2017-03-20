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 Главная / Новости медицины и фармации

16.05.2017 10:00

Журнал "Российские аптеки" №5 за 2017 год

Календарная весна закончится, не успев начаться, судя по ее непредсказуемой, сырой и холодной погоде. И хорошо! Пусть все скучное и грустное проходит как можно быстрее, а приятное и радостное длится подольше. Это не претендующее на оригинальность пожелание и хотелось бы озвучить на пороге прекрасного, полного сюрпризов, долгожданного лета. Наши постоянные читатели наверняка уже догадываются, что кроется за словом «сюрпризы». Конечно это наши призовые программы, которыми так богат наш журнал. Мы очень рады всем вновь присоединившимся к Клубу РА. Нас уже почти в 2 раза больше! Участвовать в тестах и конкурсах вы стали активнее, и это нас радует даже сильнее, чем скорый приход настоящего тепла с его цветущими сиренью и тюльпанами. Скорее же открывайте журнал, приятных вам часов досуга, благодарных покупателей и успехов во всем, за что бы вы ни брались! Всегда ваш, журнал «Российские аптеки». 

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Ключевые слова: журнал "Российские аптеки"


Последние новости

16.05.2017 16:38

За два года ФРП направил на развитие фармпромышленности 6,7 млрд рублей

План по развитию фармацевтического производства компании «Гротекс» стал 150-м  проектом, получившим поддержку Фонда развития промышленности Минпромторга. Всего за два года ФРП выделил 38,8 млрд рублей, из них 6,7 млрд рублей пришлось на медицинскую и фармацевтическую отрасль.

16.05.2017 15:33

20% поствакциональных осложнений происходит по ошибке медработников

Для контроля условий иммунизации Роспотребнадзор в 2016 году проверил 15,4 тыс. медицинских организаций и медицинских кабинетов в школах и детсадах. При анализе причин возникновения поствакцинальных осложнений Роспотребнадзор установил, что около 20% ПВО обусловлены техническими ошибками медперсонала при введении препарата.

16.05.2017 14:50

«Марафон Фарма» выкупает акции завода «Форт»

Приобретение завода вписывается в стратегию развития производственного блока «Марафон Фарма», куда уже входит ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», ЗАО «Биоком» и ООО «Бентус лаборатории».

16.05.2017 14:28

Takeda создала дочернее предприятие на основе научно-исследовательского подразделения

В Takeda заявили, что целью структурных преобразований является ускорение программ разработки и развития новых лекарственных препаратов в ключевых терапевтических областях – онкологии, гастроэнтерологии, а также вакцин и средств для лечения заболеваний центральной нервной системы.

16.05.2017 13:16

«Ригла» возглавила рейтинг аптечных сетей за первый квартал 2017 года

Второе место в рейтинге аналитики компании AlphaRM отдали Group 36,6 с долей рынка 4,5%, третье – сети «Имплозия» (г. Самара) с долей рынка 3,18%. Общая доля ТОР-3 аптечных сетей составила 9% от общего количества аптек и 12,4% от совокупного товарооборота.

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