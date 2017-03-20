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Главная / Новости медицины и фармации
16.05.2017 10:00
Журнал "Российские аптеки" №5 за 2017 год
Календарная весна закончится, не успев начаться, судя по ее непредсказуемой, сырой и холодной погоде. И хорошо! Пусть все скучное и грустное проходит как можно быстрее, а приятное и радостное длится подольше. Это не претендующее на оригинальность пожелание и хотелось бы озвучить на пороге прекрасного, полного сюрпризов, долгожданного лета. Наши постоянные читатели наверняка уже догадываются, что кроется за словом «сюрпризы». Конечно это наши призовые программы, которыми так богат наш журнал. Мы очень рады всем вновь присоединившимся к Клубу РА. Нас уже почти в 2 раза больше! Участвовать в тестах и конкурсах вы стали активнее, и это нас радует даже сильнее, чем скорый приход настоящего тепла с его цветущими сиренью и тюльпанами. Скорее же открывайте журнал, приятных вам часов досуга, благодарных покупателей и успехов во всем, за что бы вы ни брались! Всегда ваш, журнал «Российские аптеки».
Ключевые слова: журнал "Российские аптеки"
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