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 Главная / Новости медицины и фармации

16.05.2017 12:30

Журнал "Ремедиум" №4 за 2017 год

В рубрике "Экспертная зона"

Развитие норм GCP: регуляторные новеллы / Development of GCP standards: regulatory novels

Е.А. Вольская, МГМСУ им. А.И. Евдокимова

В настоящее время в России de facto действуют четыре документа, содержащие правила и требования к проведению клинических исследований. Это международный документ GCP ICH в старой и новой редакции, Национальный стандарт «Надлежащая клиническая практика», представляющий собой перевод старой версии GCP, Правила надлежащей клинической практики, утвержденные Приказом Минздрава №200н, Правила надлежащей клинической практики ЕврАзЭС. Чем они отличаются друг от друга и каким документом следует руководствоваться в первую очередь -- это вопрос, который сейчас решают специалисты сферы клинических исследований.

В рубрике «Фармрынок» 

Финансовый анализ отечественных производственных фармацевтических предприятий / Financial evaluation of the national pharmaceutical enterprises

Л.Е. Ясинская, Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия

Инвестиционная привлекательность производственного фармацевтического бизнеса обусловлена не только внешними факторами, связанными с глобальной поддержкой отрасли со стороны государства, но также обеспечивается высоким уровнем эффективности финансово-хозяйственной деятельности промышленных фармацевтических предприятий. В статье анализируется эффективность работы производственных фармацевтических предприятий, структура активов и капитала компаний отрасли.

В рубрике «Менеджмент»

Качество лекарственных препаратов: связь нормативной документации со спецификацией, регистрационным досье, фармакопеей и GMP / Quality of medicines: Correlation of normative documentation with specifications, application dossiers, pharmacopeias and GMP

Р.Р. Ниязов, А.Н. Васильев, Е.В. Гавришина, М.А. Драницына, ООО «Центр научного консультирования»

Долгое время нормативная документация (НД) служила основным оплотом контроля качества лекарственных препаратов (ЛП) в России. Такая несбалансированная ориентация на один инструмент в системе обеспечения качества в ущерб другим ключевым методам привела к перекосам в сторону одного документа, который перестал в связи с этим служить своей цели. Чтобы понять сложившуюся ситуацию и найти пути ее преодоления, целесообразно проследить историю возникновения этого документа, проанализировать, как он соотносится с такими понятиями, как спецификация, регистрационное досье (РГ) и фармакопея, а также рассмотреть место НД в экспертизе РГ и инспектировании производства на предмет соблюдения GMP.

В рубрике «Фармпромышленность»     

Светлана Романова, «Ремедиум»
  • Фармацевтическая промышленность за 2016 год / Pharmaceutical industry in 2016
  • Фармпромышленность за период 1997--2016 гг. / Parmaceutical industry in 1997--2016
  • Финансовые результаты отрасли за 9 месяцев 2016 года / Financial results of pharmaceutical companies: 9 months of 2016
  • Статистические наблюдения: медицинские инструменты и системы переливания крови -- 2015 год / Statistical observations: medical instruments and blood transfusion systems - 2015

Это и многое другое читайте на страницах нашего журнала



Ключевые слова: Журнал "Ремедиум" №4 2017


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16.05.2017 16:38

За два года ФРП направил на развитие фармпромышленности 6,7 млрд рублей

План по развитию фармацевтического производства компании «Гротекс» стал 150-м  проектом, получившим поддержку Фонда развития промышленности Минпромторга. Всего за два года ФРП выделил 38,8 млрд рублей, из них 6,7 млрд рублей пришлось на медицинскую и фармацевтическую отрасль.

16.05.2017 15:33

20% поствакциональных осложнений происходит по ошибке медработников

Для контроля условий иммунизации Роспотребнадзор в 2016 году проверил 15,4 тыс. медицинских организаций и медицинских кабинетов в школах и детсадах. При анализе причин возникновения поствакцинальных осложнений Роспотребнадзор установил, что около 20% ПВО обусловлены техническими ошибками медперсонала при введении препарата.

16.05.2017 14:50

«Марафон Фарма» выкупает акции завода «Форт»

Приобретение завода вписывается в стратегию развития производственного блока «Марафон Фарма», куда уже входит ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», ЗАО «Биоком» и ООО «Бентус лаборатории».

16.05.2017 14:28

Takeda создала дочернее предприятие на основе научно-исследовательского подразделения

В Takeda заявили, что целью структурных преобразований является ускорение программ разработки и развития новых лекарственных препаратов в ключевых терапевтических областях – онкологии, гастроэнтерологии, а также вакцин и средств для лечения заболеваний центральной нервной системы.

16.05.2017 13:16

«Ригла» возглавила рейтинг аптечных сетей за первый квартал 2017 года

Второе место в рейтинге аналитики компании AlphaRM отдали Group 36,6 с долей рынка 4,5%, третье – сети «Имплозия» (г. Самара) с долей рынка 3,18%. Общая доля ТОР-3 аптечных сетей составила 9% от общего количества аптек и 12,4% от совокупного товарооборота.

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