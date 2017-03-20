Журнал "Ремедиум" №4 за 2017 год

В рубрике "Экспертная зона"

Развитие норм GCP: регуляторные новеллы / Development of GCP standards: regulatory novels

Е.А. Вольская, МГМСУ им. А.И. Евдокимова

В настоящее время в России de facto действуют четыре документа, содержащие правила и требования к проведению клинических исследований. Это международный документ GCP ICH в старой и новой редакции, Национальный стандарт «Надлежащая клиническая практика», представляющий собой перевод старой версии GCP, Правила надлежащей клинической практики, утвержденные Приказом Минздрава №200н, Правила надлежащей клинической практики ЕврАзЭС. Чем они отличаются друг от друга и каким документом следует руководствоваться в первую очередь -- это вопрос, который сейчас решают специалисты сферы клинических исследований.

В рубрике «Фармрынок»

В рубрике «Менеджмент»

В рубрике «Фармпромышленность»

Фармацевтическая промышленность за 2016 год / Pharmaceutical industry in 2016

Фармпромышленность за период 1997--2016 гг. / Parmaceutical industry in 1997--2016

Финансовые результаты отрасли за 9 месяцев 2016 года / Financial results of pharmaceutical companies: 9 months of 2016



Статистические наблюдения: медицинские инструменты и системы переливания крови -- 2015 год / Statistical observations: medical instruments and blood transfusion systems - 2015

, Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академияИнвестиционная привлекательность производственного фармацевтического бизнеса обусловлена не только внешними факторами, связанными с глобальной поддержкой отрасли со стороны государства, но также обеспечивается высоким уровнем эффективности финансово-хозяйственной деятельности промышленных фармацевтических предприятий. В статье анализируется эффективность работы производственных фармацевтических предприятий, структура активов и капитала компаний отрасли., ООО «Центр научного консультирования»Долгое время нормативная документация (НД) служила основным оплотом контроля качества лекарственных препаратов (ЛП) в России. Такая несбалансированная ориентация на один инструмент в системе обеспечения качества в ущерб другим ключевым методам привела к перекосам в сторону одного документа, который перестал в связи с этим служить своей цели. Чтобы понять сложившуюся ситуацию и найти пути ее преодоления, целесообразно проследить историю возникновения этого документа, проанализировать, как он соотносится с такими понятиями, как спецификация, регистрационное досье (РГ) и фармакопея, а также рассмотреть место НД в экспертизе РГ и инспектировании производства на предмет соблюдения GMP.

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