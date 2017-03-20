Журнал "Ремедиум" №4 за 2017 год

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Главная / Новости медицины и фармации
16.05.2017 12:30
Журнал "Ремедиум" №4 за 2017 годВ рубрике "Экспертная зона"
Развитие норм GCP: регуляторные новеллы / Development of GCP standards: regulatory novels
Е.А. Вольская, МГМСУ им. А.И. Евдокимова
В настоящее время в России de facto действуют четыре документа, содержащие правила и требования к проведению клинических исследований. Это международный документ GCP ICH в старой и новой редакции, Национальный стандарт «Надлежащая клиническая практика», представляющий собой перевод старой версии GCP, Правила надлежащей клинической практики, утвержденные Приказом Минздрава №200н, Правила надлежащей клинической практики ЕврАзЭС. Чем они отличаются друг от друга и каким документом следует руководствоваться в первую очередь -- это вопрос, который сейчас решают специалисты сферы клинических исследований.
В рубрике «Фармрынок»Финансовый анализ отечественных производственных фармацевтических предприятий / Financial evaluation of the national pharmaceutical enterprises
Л.Е. Ясинская, Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия
Инвестиционная привлекательность производственного фармацевтического бизнеса обусловлена не только внешними факторами, связанными с глобальной поддержкой отрасли со стороны государства, но также обеспечивается высоким уровнем эффективности финансово-хозяйственной деятельности промышленных фармацевтических предприятий. В статье анализируется эффективность работы производственных фармацевтических предприятий, структура активов и капитала компаний отрасли.
В рубрике «Менеджмент»
Качество лекарственных препаратов: связь нормативной документации со спецификацией, регистрационным досье, фармакопеей и GMP / Quality of medicines: Correlation of normative documentation with specifications, application dossiers, pharmacopeias and GMP
Р.Р. Ниязов, А.Н. Васильев, Е.В. Гавришина, М.А. Драницына, ООО «Центр научного консультирования»
Долгое время нормативная документация (НД) служила основным оплотом контроля качества лекарственных препаратов (ЛП) в России. Такая несбалансированная ориентация на один инструмент в системе обеспечения качества в ущерб другим ключевым методам привела к перекосам в сторону одного документа, который перестал в связи с этим служить своей цели. Чтобы понять сложившуюся ситуацию и найти пути ее преодоления, целесообразно проследить историю возникновения этого документа, проанализировать, как он соотносится с такими понятиями, как спецификация, регистрационное досье (РГ) и фармакопея, а также рассмотреть место НД в экспертизе РГ и инспектировании производства на предмет соблюдения GMP.
В рубрике «Фармпромышленность»
Светлана Романова, «Ремедиум»
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Ключевые слова: Журнал "Ремедиум" №4 2017
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