20% поствакциональных осложнений происходит по ошибке медработников

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16.05.2017 15:33
20% поствакциональных осложнений происходит по ошибке медработниковПо данным Роспотребнадзора, в 2016 году 20% поствакцинальных осложнений (ПВО) произошли из-за неправильного введения вакцины медицинским работников. Как пишут «Известия», в ходе проверок ведомства были выявлены нарушения санитарных правил в ряде прививочных кабинетов, а также несоблюдение температурного режима хранения.
В прошлом году Роспотребнадзор зарегистрировал 221 случай поствакцинальных осложнений. Чаще всего от ПВО страдали дети до 14 лет (195 случаев). Традиционно самые реактогенные вакцины — АКДС (от коклюша, дифтерии и столбняка) и БЦЖ (против туберкулеза).
При анализе причин возникновения поствакцинальных осложнений Роспотребнадзор установил, что около 20% ПВО обусловлены техническими ошибками медицинского персонала при введении препарата. «Например, если вакцину БЦЖ вводят не внутрикожно, а подкожно, то развивается холодный абсцесс. Это ошибки персонала и непрофессионализм», - рассказал «Известиям» академик РАН, профессор, главный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.
Для контроля условий иммунизации Роспотребнадзор в 2016 году проверил 15,4 тыс. медицинских организаций и медицинских кабинетов в школах и детсадах. Большинство из выявленных нарушений касаются ведения медицинской документации (28,3% от общего числа проверенных), на втором месте в рейтинге нарушений — недостаточный осмотр и наблюдение пациентов (7,2%). В 5,7% проверенных кабинетов отмечено неудовлетворительное санитарно-техническое состояние; в 4% — нарушение температурного режима хранения и транспортировки иммунобиологических препаратов. В 3% медицинских кабинетов не соблюдались условия сбора, обеззараживания и удаления медицинских отходов.
По мнению президента Лиги защитников пациентов Александра Саверского, в стране происходит намного больше случаев поствакцинальных осложнений, чем фиксирует Роспотребнадзор. Он рассказал, что в его практике было несколько дел, когда родители пострадавших детей пытались доказать, что причина осложнений — в вакцине. В одном из этих случаев медицинская комиссия не установила причинно-следственную связь между вакциной и тяжелым состоянием ребенка, поскольку в мировой литературе подобные последствия не описаны.
По результатам проведенных проверок Роспотребнадзор подготовил проект постановления главного государственного санитарного врача РФ «О дополнительных мерах по повышению эффективности вакцинопрофилактики населения». В нем говорится, что количество поствакцинальных осложнений в последние годы снижается, однако уровень подготовки медицинских работников недостаточен. Ведомство рекомендовало органам исполнительной власти субъектов РФ организовать системное обучение медиков. А также предусмотреть достаточное финансирование закупок ИЛП и холодильного оборудования для хранения и транспортировки препаратов.
Ключевые слова: Роспотребнадзор, вакцинация
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