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Главная / Новости медицины и фармации
16.05.2017 14:50
«Марафон Фарма» выкупает акции завода «Форт»Группа компаний «Марафон Фарма» подписала договор по приобретению контрольного пакета акций биофармацевтической компании ООО «Форт» (входит в «Нацимбио», Госкорпорация Ростех). Сделка должна быть закрыта до конца лета, говорится в материале, поступившем в распоряжение Remedium.
Завод «Форт» является крупным производителем вакцин против гриппа – по итогам 2017 года должен поставить порядка 18 млн доз для проведения вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок. «За три года с момента открытия мы добились хороших результатов. Сегодня «Форт» - серьезный игрок на рынке вакцин. Приход стратегического инвестора – новый этап развития проекта. Мы рассчитываем, что вместе с партнерами реализуем наработки нашей команды, расширим продуктовый портфель, внедрим уникальные для России технологии», – рассказал совладелец ООО «ФОРТ» Антон Катлинский. Ожидается, что выручка завода в 2017 году составит более 2,2 млрд рублей.
Приобретение завода вписывается в стратегию развития производственного блока «Марафон Фарма», куда уже входит ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», ЗАО «Биоком» и ООО «Бентус лаборатории». «Мы планируем наращивать продуктовый портфель этого актива, также будем реализовывать синергии, которые возникают с другими предприятиями нашего производственного блока», - объясняет президент инвестиционной компании «Марафон Групп» Александр Винокуров.
Накануне стало известно о приходе в «Марафон Фарма» нового управляющего директора – Игоря Крылова, экс-директора «Фармстандарта» и ГК «Медси». Задачами Крылова в «Марафон Фарма» станет разработка стратегии развития субхолдинга и развитие экспортного потенциала активов.
Ключевые слова: Марафон Фарма, ФОРТ
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