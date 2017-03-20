Takeda создала дочернее предприятие на основе научно-исследовательского подразделения Японская фармацевтическая компания Takeda выделила научно-исследовательский бизнес в отдельное дочернее предприятие, сообщает



В Takeda заявили, что целью структурных преобразований является ускорение программ разработки и развития новых лекарственных препаратов в ключевых терапевтических областях – онкологии, гастроэнтерологии, а также новых вакцин и препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы.



В последнее время Takeda предприняла ряд шагов по



Ключевые слова: Японская фармацевтическая компания Takeda выделила научно-исследовательский бизнес в отдельное дочернее предприятие, сообщает The Pharma Letter . Takeda также завершила перенос части фармацевтического научного направления в партнерскую компанию Bushu Pharmaceuticals.В Takeda заявили, что целью структурных преобразований является ускорение программ разработки и развития новых лекарственных препаратов в ключевых терапевтических областях – онкологии, гастроэнтерологии, а также новых вакцин и препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы.В последнее время Takeda предприняла ряд шагов по расширению портфеля экспериментальных лекарственных средств. Так, компания заключила соглашение с Finch Therapeutics по совместной разработке экспериментального препарата FIN-524, проходящего этап доклинических исследований. Также японский производитель планомерно сокращает число старых ЛС в своем портфеле: в апреле 2017 года Takeda передала права на 7 ЛС компании Teva Takeda Yakuhin.Ключевые слова: Takeda









Последние новости



20% поствакциональных осложнений происходит по ошибке медработников Для контроля условий иммунизации Роспотребнадзор в 2016 году проверил 15,4 тыс. медицинских организаций и медицинских кабинетов в школах и детсадах. При анализе причин возникновения поствакцинальных осложнений Роспотребнадзор установил, что около 20% ПВО обусловлены техническими ошибками медперсонала при введении препарата.

«Марафон Фарма» выкупает акции завода «Форт» Приобретение завода вписывается в стратегию развития производственного блока «Марафон Фарма», куда уже входит ОАО «Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез», ЗАО «Биоком» и ООО «Бентус лаборатории».

Takeda создала дочернее предприятие на основе научно-исследовательского подразделения В Takeda заявили, что целью структурных преобразований является ускорение программ разработки и развития новых лекарственных препаратов в ключевых терапевтических областях – онкологии, гастроэнтерологии, а также вакцин и средств для лечения заболеваний центральной нервной системы.

«Ригла» возглавила рейтинг аптечных сетей за первый квартал 2017 года Второе место в рейтинге аналитики компании AlphaRM отдали Group 36,6 с долей рынка 4,5%, третье – сети «Имплозия» (г. Самара) с долей рынка 3,18%. Общая доля ТОР-3 аптечных сетей составила 9% от общего количества аптек и 12,4% от совокупного товарооборота.