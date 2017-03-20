Takeda создала дочернее предприятие на основе научно-исследовательского подразделения

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Главная / Новости медицины и фармации
16.05.2017 14:28
Takeda создала дочернее предприятие на основе научно-исследовательского подразделенияЯпонская фармацевтическая компания Takeda выделила научно-исследовательский бизнес в отдельное дочернее предприятие, сообщает The Pharma Letter. Takeda также завершила перенос части фармацевтического научного направления в партнерскую компанию Bushu Pharmaceuticals.
В Takeda заявили, что целью структурных преобразований является ускорение программ разработки и развития новых лекарственных препаратов в ключевых терапевтических областях – онкологии, гастроэнтерологии, а также новых вакцин и препаратов для лечения заболеваний центральной нервной системы.
В последнее время Takeda предприняла ряд шагов по расширению портфеля экспериментальных лекарственных средств. Так, компания заключила соглашение с Finch Therapeutics по совместной разработке экспериментального препарата FIN-524, проходящего этап доклинических исследований. Также японский производитель планомерно сокращает число старых ЛС в своем портфеле: в апреле 2017 года Takeda передала права на 7 ЛС компании Teva Takeda Yakuhin.
Ключевые слова: Takeda
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