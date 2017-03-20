«Ригла» возглавила рейтинг аптечных сетей за первый квартал 2017 года По итогам первого квартала 2017 года, сеть «Ригла» (ГК «Протек») заняла первое место в рейтинге аптечных сетей РФ, подготовленном аналитической компанией AlphaRM. Доля рынка «Риглы», представленной 1803 аптечными точками в 48 регионах России, составила 4,76%, говорится в материале, присланном ГК «Протек» в редакцию Remedium.



Второе место в рейтинге аналитики AlphaRM отдали Group 36,6 с долей рынка 4,5%, третье – сети «Имплозия» (г. Самара) с долей рынка 3,18%. Общая доля ТОР-3 аптечных сетей составила 9% от общего количества аптек и 12,4% от совокупного товарооборота.



«В условиях консолидации розничного сектора фармрынка прирост продаж может обеспечиваться за счет внедрения новых программ лояльности и персонализации предложений. Однако следует помнить, что помимо прироста продаж показателями работы розничной сети являются такие критерии, как рентабельность, качество управления и ряд других», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.



Ключевые слова: Протек, фармрынок, аптечные сети По итогам первого квартала 2017 года, сеть «Ригла» (ГК «Протек») заняла первое место в рейтинге аптечных сетей РФ, подготовленном аналитической компанией AlphaRM. Доля рынка «Риглы», представленной 1803 аптечными точками в 48 регионах России, составила 4,76%, говорится в материале, присланном ГК «Протек» в редакцию Remedium.Второе место в рейтинге аналитики AlphaRM отдали Group 36,6 с долей рынка 4,5%, третье – сети «Имплозия» (г. Самара) с долей рынка 3,18%. Общая доля ТОР-3 аптечных сетей составила 9% от общего количества аптек и 12,4% от совокупного товарооборота.«В условиях консолидации розничного сектора фармрынка прирост продаж может обеспечиваться за счет внедрения новых программ лояльности и персонализации предложений. Однако следует помнить, что помимо прироста продаж показателями работы розничной сети являются такие критерии, как рентабельность, качество управления и ряд других», – отметил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.Ключевые слова: Ригла









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«Ригла» возглавила рейтинг аптечных сетей за первый квартал 2017 года Второе место в рейтинге аналитики компании AlphaRM отдали Group 36,6 с долей рынка 4,5%, третье – сети «Имплозия» (г. Самара) с долей рынка 3,18%. Общая доля ТОР-3 аптечных сетей составила 9% от общего количества аптек и 12,4% от совокупного товарооборота.

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