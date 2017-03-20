Новые требования к поставщикам могут стать причиной дефицита импортных ЛС в России Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует возникновение перебоев с импортными лекарственными препаратами в России из-за требований, которые вскоре предъявят к поставщикам в ходе внедрения новой системы маркировки лекарств,



К 2019 году все поставщики должны внедрить систему маркировки медикаментов по новой технологии, требующей от производителей определенных инвестиций, которые в АЕБ оценивают в несколько миллионов долларов для одного завода. В ассоциации опасаются, что новые требования приведут к перебоям поставок импортных лекарств.



Как рассказал «Известиям» представитель АЕБ Иван Глушков, информационная система ФНС, к которой импортерам ЛС необходимо будет подключиться в рамках проекта по маркировке ЛС, требует изменения учетных систем всех субъектов рынка. Он подчеркнул, что препарат, по которому не будет передана информация об отгрузочной цене в систему ФНС, не сможет продаваться в России. Для этого заводы, которые даже не зарегистрированы в России, но выпускают медикаменты в российской упаковке, должны будут передать информацию в систему о факте отгрузки партии лекарственных препаратов, указав стоимость каждого медикамента.



Сейчас заводы и дистрибуторы при заключении контрактов не детализируют данные о стоимости одной упаковки средства, в рамках договоров поставки они указывали общие суммы. Глушков подчеркнул, что производителям придется изменить свою внутреннюю систему управления для соответствия новым российским стандартам. Зарубежные компании, которые занимаются небольшими поставками в Россию, не смогут себе этого позволить.



В настоящее время АЕБ готовит письмо заместителю председателя правительства РФ Аркадию Дворковичу с просьбой отодвинуть сроки введения обязательной маркировки лекарственных средств.



Ключевые слова: импорт Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) прогнозирует возникновение перебоев с импортными лекарственными препаратами в России из-за требований, которые вскоре предъявят к поставщикам в ходе внедрения новой системы маркировки лекарств, пишут «Известия» К 2019 году все поставщики должны внедрить систему маркировки медикаментов по новой технологии, требующей от производителей определенных инвестиций, которые в АЕБ оценивают в несколько миллионов долларов для одного завода. В ассоциации опасаются, что новые требования приведут к перебоям поставок импортных лекарств.Как рассказал «Известиям» представитель АЕБ Иван Глушков, информационная система ФНС, к которой импортерам ЛС необходимо будет подключиться в рамках проекта по маркировке ЛС, требует изменения учетных систем всех субъектов рынка. Он подчеркнул, что препарат, по которому не будет передана информация об отгрузочной цене в систему ФНС, не сможет продаваться в России. Для этого заводы, которые даже не зарегистрированы в России, но выпускают медикаменты в российской упаковке, должны будут передать информацию в систему о факте отгрузки партии лекарственных препаратов, указав стоимость каждого медикамента.Сейчас заводы и дистрибуторы при заключении контрактов не детализируют данные о стоимости одной упаковки средства, в рамках договоров поставки они указывали общие суммы. Глушков подчеркнул, что производителям придется изменить свою внутреннюю систему управления для соответствия новым российским стандартам. Зарубежные компании, которые занимаются небольшими поставками в Россию, не смогут себе этого позволить.В настоящее время АЕБ готовит письмо заместителю председателя правительства РФ Аркадию Дворковичу с просьбой отодвинуть сроки введения обязательной маркировки лекарственных средств.Ключевые слова: Ассоциация европейского бизнеса









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Новые требования к поставщикам могут стать причиной дефицита импортных ЛС в России Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) ожидает возникновения перебоев с импортом медикаментов из-за новых требований по маркировке лекарственной продукции, которые вступают в силу с 2019 года.

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