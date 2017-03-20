Компания BIOCAD выиграла тендер на поставку трастузумаба в Сирию Биотехнологическая компания BIOCAD выиграла тендер на поставку трастузумаба в Сирию. Это первый тендер, который BIOCAD выиграл в Сирии, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium. После тендера компания BIOCAD намерена начать процесс регистрации трастузумаба в Сирии по программе ускоренного рассмотрения.



Сейчас в Сирии на стадии регистрации уже находится один из препаратов компании BIOCAD – биоаналог ритуксимаба. В ближайшие 5 лет, предполагается поставить этот препарат на сумму более 250 млн рублей в Сирию. Предполагается, что компания получит регистрацию биоаналога ретуксимаба в начале третьего квартала 2017 года Ритуксимаб – моноклональное тело, применяемое для лечения онкогематологических заболеваний – неходжкинской лимфомы и хронического лимфолейкоза.



«Это не просто выигранный тендер, а огромный шаг вперед. Для каждого правительства тяжело быть первым, поэтому, когда мы выходим на рынок какой-то страны, дальше срабатывает цепная реакция. Пул арабских стран, с которыми мы намерены начать работать – гигантский. Мы уже сотрудничаем с Йеменом, а в будущем нам интересны рынки Алжира, Ливана, Ирака и Ирана», - заявил генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов.



Ключевые слова: Сирия, экспорт Биотехнологическая компания BIOCAD выиграла тендер на поставку трастузумаба в Сирию. Это первый тендер, который BIOCAD выиграл в Сирии, говорится в материале, поступившем в редакцию Remedium. После тендера компания BIOCAD намерена начать процесс регистрации трастузумаба в Сирии по программе ускоренного рассмотрения.Сейчас в Сирии на стадии регистрации уже находится один из препаратов компании BIOCAD – биоаналог ритуксимаба. В ближайшие 5 лет, предполагается поставить этот препарат на сумму более 250 млн рублей в Сирию. Предполагается, что компания получит регистрацию биоаналога ретуксимаба в начале третьего квартала 2017 года Ритуксимаб – моноклональное тело, применяемое для лечения онкогематологических заболеваний – неходжкинской лимфомы и хронического лимфолейкоза.«Это не просто выигранный тендер, а огромный шаг вперед. Для каждого правительства тяжело быть первым, поэтому, когда мы выходим на рынок какой-то страны, дальше срабатывает цепная реакция. Пул арабских стран, с которыми мы намерены начать работать – гигантский. Мы уже сотрудничаем с Йеменом, а в будущем нам интересны рынки Алжира, Ливана, Ирака и Ирана», - заявил генеральный директор компании BIOCAD Дмитрий Морозов.Ключевые слова: BIOCAD









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Компания BIOCAD выиграла тендер на поставку трастузумаба в Сирию Теперь компания намерена начать процесс регистрации трастузумаба в Сирии по программе ускоренного рассмотрения.

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