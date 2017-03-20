Вопрос по взносам в ФОМС решен не будет до реорганизации налоговой системы Возможность корректировки взносов в ФОМС для неработающих граждан будет рассматриваться после системной реорганизации налоговой системы, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать поручения правительства ведомству подготовить предложения по корректировке страховых взносов на ОМС для неработающего населения.



«Сейчас финансово-экономический блок правительства решает вопрос о реорганизации вообще налоговой системы, в том числе и системы страховых взносов и взаимосвязи системы страховых взносов с налогами. Пока этот системный вопрос не будет решен, отдельных решений по Фонду обязательного медицинского страхования принято быть не может», - приводит



Глава Минздрава отметила, что ведомство сейчас исходит из той системы, которая зарекомендовала себя положительно в последние годы. Она напомнила, что с начала 2013 года в системе обязательного медицинского страхования действует принцип единого подушевого финансового норматива для всех граждан РФ. Глава ведомства обратила внимание на то, что базовые программы ОМС бездефицитны, так как работодатели платят за работающее население, а бюджеты регионов - за неработающее население.



В сентябре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец



Ключевые слова: Вероника Скворцова Возможность корректировки взносов в ФОМС для неработающих граждан будет рассматриваться после системной реорганизации налоговой системы, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать поручения правительства ведомству подготовить предложения по корректировке страховых взносов на ОМС для неработающего населения.«Сейчас финансово-экономический блок правительства решает вопрос о реорганизации вообще налоговой системы, в том числе и системы страховых взносов и взаимосвязи системы страховых взносов с налогами. Пока этот системный вопрос не будет решен, отдельных решений по Фонду обязательного медицинского страхования принято быть не может», - приводит ТАСС слова министра.Глава Минздрава отметила, что ведомство сейчас исходит из той системы, которая зарекомендовала себя положительно в последние годы. Она напомнила, что с начала 2013 года в системе обязательного медицинского страхования действует принцип единого подушевого финансового норматива для всех граждан РФ. Глава ведомства обратила внимание на то, что базовые программы ОМС бездефицитны, так как работодатели платят за работающее население, а бюджеты регионов - за неработающее население.В сентябре 2016 года вице-премьер Ольга Голодец рассказала о разработанном Минтрудом законопроекте, который обяжет официально неработающих граждан платить за пользование поликлиниками и больницами. Позже пресс-служба правительства РФ опровергла информацию о разработке законопроекта.Ключевые слова: ФОМС









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Вопрос по взносам в ФОМС решен не будет до реорганизации налоговой системы Возможность корректировки взносов в ФОМС для неработающих граждан будет рассмотрена только после системной реорганизации налоговой системы, рассказала Вероника Скворцова.

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