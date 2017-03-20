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 Главная / Новости медицины и фармации

15.05.2017 15:09

В России на 15% снизилось число новых случаев ВИЧ

Количество новых случаев инфицирования ВИЧ сократилось в 2016 году на 15%, рассказала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытии акции «Стоп ВИЧ/СПИД». Она добавила, что годом ранее было инфицировано 100 тыс. человек, а в 2016 году – 86,8 тыс.

 «Существенно увеличился охват бесплатным тестированием на ВИЧ-инфекцию. За год на два миллиона, то есть мы уже более 32 миллионов человек протестировали в 2016 году. Прирост за один год составил 13,5%… Число новых случаев ВИЧ–инфекции резко сократилось за 2016 год: у нас всего новых случаев 86,8 тысяч человек, а в 2015 году было более ста тысяч человек. Сокращение на 15%», — приводит РИА Новости слова Скворцовой.

Министр здравоохранения подчеркнула, что хотя число новых случаев сокращается, увеличилась распространенность ВИЧ, то есть число живущих с ВИЧ-инфекцией.

«Это уже сейчас 416 на сто тысяч россиян, более 860 тысяч человек. Это результат улучшения и клинико-лабораторного мониторинга, и улучшение лечения. ВИЧ- инфицированные пациенты стали жить дольше», — добавила Скворцова.

Ключевые слова: ВИЧ


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