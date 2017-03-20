В России на 15% снизилось число новых случаев ВИЧ

Число новых случаев ВИЧ в 2016 году упало на 15% - с 100 тыс. пациентов для 86,8 тыс. При этом, хотя число новых случаев сокращается, увеличилась распространенность ВИЧ, то есть число живущих с ВИЧ-инфекцией.