Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

20.03.2017

"Косметик Систем" - Помощница в мед.центр

07.03.2017

АОК "Торговый дом Аллерген" - Специалист по регистрации лекарственных средств и медицинских изделий

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

15.05.2017 13:21

В Конго подтвержден второй случай лихорадки Эбола

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила второй случай инфицирования лихорадкой Эбола в Конго. На этой неделе стало известно о вспышке в стране опасной инфекции, всего на сегодняшний случай выявлено 17 возможных случаев заражения, трое из 19 человек с подтвержденной и подозреваемой инфекцией скончались, информирует Reuters.

Медицинские службы стараются найти 125 человек, контактировавших с заболевшими. Пока неясно, при каких обстоятельствах была заражена первая жертва вируса – ранее скончавшийся мужчина. Предыдущие вспышки лихорадки Эбола были вызваны контактами с инфицированным мясом лесной дичи.

Именно в Конго вирус лихорадки Эбола был впервые выделен в 1976 году. С тех пор в стране был зарегистрирован ряд вспышок заболеваемости, однако они не получали сильного распространения. Наиболее масштабная эпидемия лихорадки Эбола произошла чуть более года назад на Западе Африки. Тогда жертвами вирусного заболевания стали 11,3 тыс. человек в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.

Ключевые слова: лихорадка Эбола


Последние новости

15.05.2017 13:21

В Конго подтвержден второй случай лихорадки Эбола

На этой неделе стало известно о вспышке в стране опасной инфекции, всего на сегодняшний случай выявлено 17 возможных случаев заражения, трое пациентов скончались.

15.05.2017 12:26

Авастин успешно испытан в терапии центральной окклюзии вен сетчатки

Препарат бевацизумаб (ТН – Авастин) успешно прошел исследования по сравнительной оценке эффективности в терапии макулярного отека, вызванного центральной окклюзией вен сетчатки.

15.05.2017 10:58

Бывший руководитель «Фармстандарта» возглавит «Марафон Фарма»

Игорь Крылов, бывший руководитель «Фармстандарта» и ГК «Медси», стал управляющим директором «Марафон Фарма».

12.05.2017 19:18

Eli Lilly получила убедительные результаты КИ препарата против мигрени

Экспериментальный галцанезумаб разработки Eli Lilly достиг первичных конечных точек в трех КИ III фазы, продемонстрировав статистически значимую эффективность в сокращении числа приступов мигрени.

12.05.2017 18:15

Минздрав может разрешить интернет-продажу спиртосодержащих лекарств

Минздрав рассмотрит просьбу представителей фармацевтических ассоциаций и ассоциаций компаний интернет-торговли о снятии ограничений на онлайн-торговлю спиртосодержащими лекарственными препаратами с объемной долей этилового спирта свыше 30%.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks