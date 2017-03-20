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 Главная / Новости медицины и фармации

15.05.2017 12:26

Авастин успешно испытан в терапии центральной окклюзии вен сетчатки

Клинические исследования продемонстрировали сравнимую эффективность бевацизумаба (bevacizumab) и афлиберцепта (aflibercept) в терапии центральной окклюзии вен сетчатки. В случае регистрации бевацизумаба по данному показанию, стоимость терапии центральной окклюзии вен сетчатки сократится на 96%, пишет The Pharma Letter.

В клинических исследованиях бевацизумаба приняли участие 362 пациента с макулярным отеком, вызванным центральной окклюзией вен сетчатки. Хотя в обеих группах сокращение отека было значимым, в группе бевацизумаба полное исчезновение признаков заболевания было отмечено среди 29% пациентов, а в группе афлиберцепта – у 54%.

По оценкам экспертов, в случае регистрации по новому показанию бевацизумаб составит серьезную конкуренцию афлиберцепту, тем более стоимость одной дозы бевацизумаба составляет 60 долларов, а афлиберцепта – 1850 долларов.

В течение многих лет не по назначению врачи используют бевацизумаб (торговое наименование Авастин) для терапии возрастной макулярной дегенерации (ВМД) и аналогичных офтальмологических заболеваний, так как его принцип действия аналогичен зарегистрированному по этим показаниям Луцентису.


Ключевые слова: офтальмология


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